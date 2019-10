L'exhumació de Franco es farà aquest dijous

Ja hi ha data i hora. L'exhumació de Franco serà aquest dijous, previsiblement a les 10.30h . El trasllat del dictador arriba pocs dies després que el Tribunal Suprem aixequés la suspensió cautelar a petició de l'Advocacia de l'Estat. L'alt tribunal donava així via lliure a l'exhumació, que ja va autoritzar quan va desestimar per unanimitat el recurs de la família. Tanmateix, faltava que resolgués aquest últim obstacle processal perquè el govern espanyol pogués traslladar les restes del Valle de los Caídos. Ara, la família ha recorregut al Constitucional com a últim intent per paralitzar-ne el trasllat.Les restes seran reinhumades el mateix dia al panteó de Mingorrubio on ja està enterrada la seva vídua, Carmen Polo. Segons La Moncloa, tan l’exhumació com la reinhumació es durant a terme en intimitat i en presència de la família i les seves persones pròximes. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, serà present a l’exhumació, trasllat i enterrament en condició de notària major del Regne.L’executiu espanyol ha anunciat la data de l’exhumació amb 72 hores d’antel·lació i assegura que el procés es durà a terme “en condicions de dignitat i respecte”. A través d’un comunicat, recorda que l’exhumació es farà en compliment de la Llei de memòria històrica aprovada el 2007, d’una proposició no de llei aprovada el 2017 i dels acords adoptats pel Consell de Ministres del govern de Pedro Sánchez.La Moncloa insisteix que les restes del dictador no podien continuar en un mausoleu públic que exaltés la seva figura, “fet que està expressament prohibit per la Llei de memòria històrica”. Recorda a més que hi ha una sentència ferma del Tribunal Suprem del 30 de setembre que va posar punt i final al contenciós-administratiu imposat per la família per provar d’impedir l’exhumació.L'exhumació de Franco és, sens dubte, la iniciativa estrella del PSOE, anunciada des de la seva arribada a la Moncloa després de la moció de censura a Rajoy. Després de ser frenada per la família del dictador, arriba ara en vigília de les eleccions i en plena crisi catalana després d' una setmana d'aldarulls per la sentència que ha condemnat a fins a 13 anys els líders independentistes El Suprem va resoldre un dels quatre recursos contra l'exhumació fa dues setmanes, el de la família del dictador. Els magistrats van avalar el decret del govern espanyol que acorda l'exhumació al Pardo i van rebutjar traslladar les restes a la catedral de l'Almudena, tal com demanava la família en cas que s'aprovés l'exhumació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor