L'Audiència Nacional investiga Boye per blanqueig

Blanqueig?

Per Psicutrinius el 21 d'octubre de 2019 a les 13:05 0 0 Qué dimonis, blanqueig. Es tracta de copiar arxius de determinat client, LEGALMENT, és clar. A Algú li sona el cognom Puigdemont?. Espero de tot cor que no els tingui a má d'ells...

Españoles franco ha vuelto!

Per Manel de Manresa el 21 d'octubre de 2019 a les 10:25 0 0 Si Ñ es capaz de negar las evidencias de terrorismo colonial por parte de su poli. Arreglillos nada homoligables con un pais democratico que sea un estado de derecho con las cosas judiciales què no serà capaz de hacer con la causa catalana que tanto le afecta. La españa mas oscura ha vuelto a despertar.

Ara escorcolla el domicili de Boye???

Per MGC el 21 d'octubre de 2019 a les 09:56 0 0 No sé si ens prenen per tontos o què.....Si us plau que no siguin que això no té res a veure amb el independentisme.....Primer tallen el cap al govern de Catalunya i ara van pels advocats perquè no puguin tindre la millor defensa....és que ningú ho veu???. Si poden s'intentarà el que sigui i fins i tot poden retindre a la persona sense judici.Ara mateix estem judicialment a Catalunya com a un dictadura.Es la meva impressió i fins i tot hi ha gent que té poc de parlar....per si de cas...

Qué casualidad!!

Per Mila el 21 d'octubre de 2019 a les 09:55 0 0 Señores de la Audiencia, cómo se les ha ocurrido ahora llevar a cabo esta acción? Que ven muy mal lo de Puigdemon en Europa? De qué temen? Qué ha hecho mal el Estado Español que tenga que hacer lo que sea para no parecer lo que es? Saben, su oportunismo les delata, demasiadas estrategias para quitarse al opositor de en medio. Son demasiados los inventos y acusaciones falsas, y ahora más tal vez? Me hubiera encantado que hubieran sido tan honestos con los ladrones del PP, explíquennos cómo los 67.000 mill de euros del fondo de pensiones de 2011 se han quedado en 5.000 en 2019, y la ministra en funciones, antes de irse lo va a dejar en 1.500... Me parece que o son cortos de vista o muy poco honestos, no les parece? Los independentistas no han llevado a España a la ruina, todos ustedes sí, españoles todos despierten, no dejen que les tomen más el pelo ni los recursos ni la libertat!