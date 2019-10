​VÍDEO La reacció de Torra quan li comuniquen que Sánchez no es vol posar al telèfon

La reacció del president de Catalunya quan li comuniquen que Pedro Sànchez no es posa al telèfon:

— És increïble. Quins collons...

Via @30minuts pic.twitter.com/tyBDTnZaSV — Sergi Caballero (@sergi_caballero) October 20, 2019

El programa 30 minuts de TV3 va emetre ahir un reportatge especial sobre les nombroses reaccions d’aquesta setmana a la sentència del procés, que es va conèixer dilluns.Un dels moments més sorprenents del reportatge és el vídeo inèdit on es veu la reacció de Quim Torra quan li comuniquen que Pedro Sánchez no es posa al telèfon. El president català ha intentat en diverses ocasions parlar amb el seu homòleg espanyol, però des de la Moncloa no hi ha massa entusiasme. Al vídeo, es pot veure com un assistent truca a la porta del despatx de Torra i li diu que a la Moncloa no el poden atendre en aquest moment, que ja diran alguna cosa al llarg de la jornada. El president contesta, sense embuts: “És increïble. Deuen tenir coses més importants. Quins collons...”

