El PSOE continua caient i el PP ja supera els 100 escons, segons dues enquestes

Noves enquestes sobre les eleccions espanyoles. Aquest dilluns, El Mundo i La Razón publiquen dos sondejos, i tots dos conclouen que la sentència de l'1-O i les protestes que ha desencadenat a Catalunya beneficien el PP i Vox i perjudiquen el PSOE. Sánchez continua a la baixa i, en el millor dels casos, igualaria els resultats que va obtenir el 28-A. Casado, per la seva banda, és el principal beneficiat de totes les enquestes: se situa al llindar dels 100 escons i, en alguns casos, ja els superaria.L'enquesta d' El Mundo dibuixa un escenari amb un PSOE que perdria dos escons i es quedaria als 121. El PP creix fins als 97, 31 més que el 28-A. Ciutadans continua en caiguda lliure i cau 38 escons fins als 19, molt per sota de Vox i Podem. Els ultres es veuen beneficiats de la sentència, creixerien fins als 36 escons i se situarien com a tercera força. En quart lloc, Podem, que perd deu escons fins als 32. En clau catalana aquesta enquesta dona un diputat més a ERC, que n'obtindria 16, i en treu tres a JxCat, que baixaria fins als quatre.L'enquesta de La Razón pronostica més bons resultats per al PP, que ja superaria els 100 escons. El PSOE obtindria entre 120 i 122 diputats mentre que el PP arribaria als 104 i 105 i superaria els socialistes en percentatge de vot. Podem seria la tercera força amb entre 34 i 36 diputats. Ciutadans i Vox empatarien, però els d'Albert Rivera podrien caure fins a la cinquena posició. Així, els taronges obtindrien entre 22 i 24 escons i els ultres entre 24 i 26. A Catalunya, ERC revalidaria els 15 escons i podria pujar fins als 16, i JxCat baixaria fins als sis. La CUP irrompria al Congrés amb un diputat.

