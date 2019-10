Hoy viajo a Barcelona para conocer la evolución de los agentes heridos en los disturbios.

He recordado al Sr. Torra en una carta las obligaciones de todo responsable público: condenar rotúndamente la violencia, amparar a las FCS que la combaten y evitar la discordia civil. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019

Cap diàleg i una exigència reiterada: condemnar "rotundament" la violència. Pedro Sánchez continua negant-se a parlar amb Quim Torra fins que el president català no condemni la violència, "empari" les forces i cossos de seguretat de l'Estat que "la combaten" i eviti la "discòrdia civil".En una carta enviada aquest matí, la Moncloa ha informat també que el president espanyol visitarà aquest dilluns Barcelona per conèixer l'evolució dels agents ferits arran dels aldarulls d'aquesta setmana. Per ara es desconeix l'hora i el lloc, i també si Sánchez rebrà informació sobre els ciutadans afectats per la violència policial. En qualsevol cas, el líder del PSOE no preveu reunir-se amb el president català.

