JxCat, ERC, comuns i Demòcrates rebutgen assistir a l'assemblea de càrrecs electes de la CUP

Cap de les principals formacions que la CUP havia interpel·lat per reunir en una assemblea de càrrecs electes assistirà a la trobada convocada per aquest dilluns. Els anticapitalistes havien instat aquest diumenge a reunir els regidors i diputats de totes les forces "democràtiques" per ultimar una proposta postsentència , però cap d'elles anirà a la reunió planificada per dilluns a les 19h a Cotxeres de Sants, segons han confirmat fonts de JxCat, ERC, els comuns i Demòcrates a l'ACN.JxCat ho rebutja perquè, tot i que estan a favor de l'assemblea, com ja han aprovat a diversos ajuntaments, només hi seran quan es convoqui "de forma unitària". Així mateix, recorden que és el Consell per la República qui la va "posar sobre la taula" fa setmanes i entenen que és "més majoritària i unitària" aquesta crida que la feta per la CUP.ERC tampoc no preveu anar a l'assemblea d'electes perquè entén que és un acte de partit. Per contra, fonts de la CUP asseguren que esperen que les bases dels republicans "desbordin" la seva direcció i assisteixin finalment a la trobada.Tampoc no hi seran els comuns, que ho rebutgen, ni tampoc Demòcrates, amb dos diputats que formen part del grup parlamentari d'ERC. La formació d'Antoni Castellà, com JxCat, creu que la trobada d'electes que proposa la CUP fa perillar l’assemblea anunciada pel Consell per la República i assegura que no entén la iniciativa "més enllà de la precampanya electoral" i ho veu "amb preocupació". En aquest sentit, recorda que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) s'ha mostrat favorable a la iniciativa del Consell per la República i l'assemblea de càrrecs electes ha de fer de poder constituent.

