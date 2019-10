Més de 3.000 manifestants refermen la tradició antifeixista de Manresa

La manifestació antifeixista de Manresa creix i creix. Més de 3.000 persones caminen cap a la Guàrdia Civil https://t.co/DMvei707mg #SentenciaProces pic.twitter.com/65XcHWcpsv — NacióManresa (@naciomanresa) October 20, 2019

La manifestació antifeixista fa un gir als Mossos i encara la plaça Catalunya, on hi ha convocada la manifestació espanyolista https://t.co/DMvei6IwuI #SentenciaProces pic.twitter.com/iaWe3HH45b — NacióManresa (@naciomanresa) October 20, 2019



Capçalera de la manifestació antifeixista a la carretera de Cardona. Foto: Pere Fontanals

Els Mossos encapsulen els 3.000 antifeixistes a Manresa a la plaça Catalunya, on hi havia convocada la concentració de suport a la Guàrdia Civil https://t.co/DMvei6IwuI #SentenciaProces pic.twitter.com/V7Ps1NvfAL — NacióManresa (@naciomanresa) October 20, 2019



Els Mossos han tallat l'accés de la manifestació antifeixista a la plaça Catalunya. Foto: Pere Fontanals

Els espanyolistes, uns 60, es concentren a la Guàrdia Civil mentre els antifeixistes arriben per l'altra extrem del carrer https://t.co/DMvei6IwuI #sentenciaproces pic.twitter.com/5X9FxMJO85 — NacióManresa (@naciomanresa) October 20, 2019

Els espanyolistes, a l'altre extrem de la façana de la Guàrdia Civil. Foto: Pere Fontanals

Després de cantar els Segadors la manifestació antifeixista marxa de la Guàrdia Civil pacificament. Els espanyolistes s'hi queden https://t.co/DMvei6IwuI #SentenciaProcés pic.twitter.com/f2VDBkGaCP — NacióManresa (@naciomanresa) October 20, 2019

Les mobilitzacions a Manresa arran de la sentència del procés no s'aturen i aquest diumenge, de nou, més de 3.000 persones s'han manifestat atenent la convocatòria dels col·lectius antifeixistes de la ciutat. El motiu, donar resposta a la concentració convocada per la plataforma espanyolista Somos Resistencia de suport a la Guàrdia Civil.La manifestació antifeixista ha partit de la plaça Sant Domènec amb la voluntat d'anar-se a trobar amb la convocatòria espanyolista a la plaça Catalunya. Després que els dos primers estiguessin tallats per vehicles dels ARRO dels Mossos d'Esquadra, han seguit la carretera de Cardona fins que han vist que el carrer Dos de Maig estava custodiat només per una furgoneta policial que, a més, estava estacionada en un lateral. La capçalera ràpidament ha enfilat el carrer de pujada sense que el vehicle pogués reaccionar a temps -de fet amb les presses ha xocat contra un senyal d'informació- i ha encarat la plaça Catalunya per Prudencia Comellas i Martí i Julià.Per un moment ha semblat que antifeixistes i espanyolistes podrien coincidir a la plaça Catalunya, però a l'entrada a la plaça els Mossos han creuat dos vehicles i han muntat un dispositiu mentre en paral·lel feien marxar la quarantena d'espanyolistes que hi havia carrer Martí i Pol en direcció a la Guàrdia Civil.La capçalera de la manifestació, que ha estat en tot moment pacífica, ha cantat i cridat consignes antifeixistes davant el cordó policial, però sense tenir visió de la plaça on, a l'altra banda s'hi acumulaven veïns encuriosits pel dispositiu. Al cap d'uns minuts la manifestació ha decidit anar marxa enrere fins a la carretera de Cardona i arribar a la comandància per l'extrem contrari al que es trobaven els espanyolistes, just a la creu del terme.Allà, com dissabte a la nit, una barrera de tanques embridades entre elles i encadenades a elements del mobiliari urbà impedien els manifestants apropar-se a la façana principal de la Guàrdia Civil i els deixaven a la cruïlla amb Francesc Maragas. Himnes de la Guàrdia Civil i el Viva Espanya de Manolo Escobar d'una banda i els Segadors i clams de "Manresa antifeixista" de l'altra.Cap agent a peu de carrer, tot i que cinc furgonetes d'antiavalots a la zona neutre. Al cap d'una hora, els col·lectius antifeixistes han fet una crida a tornar a la plaça Sant Domènec on ha estat desconvocada la manifestació. A la Guàrdia Civil hi ha quedat una seixantena d'espanyolistes amb la música sonant per una megafonia una mica tronada.

