Torra contesta a Iceta: «Traslladi a Sánchez que deixi d'amagar-se darrere de vostè»

Cap de setmana d'intercanvi epistolar. Després d'una primera carta del president de la Generalitat, Quim Torra, al mandatari espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i que aquest no s'hagi pogut posar al telèfon -ni dissabte ni diumenge- quan el català telefonava a la Moncloa, ha estat el líder del PSC, Miquel Iceta, qui ha intervingut , amb una nova carta que Torra ha tardat poques hores a respondre, també pel mateix mitjà.El president de la Generalitat ha demanat a Iceta que "traslladi al president Sánchez que deixi d'amagar-se" darrere d'ell, i "s'avingui a dialogar i negociar". Iceta li reclamava convocar els grups del Parlament abans de reunir-se amb el president espanyol, i que ho fes a través de l'Espai de Diàleg que va crear el propi Torra: "Van ser vostès que van preferir que no es convoqués durant els períodes electorals".Torra ha reiterat a Iceta que expliqui al també líder del PSOE "aquesta necessitat de diàleg que vostès sempre reclamen al Parlament, perquè és bastant evident que no està per la labor".

Carta de Quim Torra a Mique... by naciodigital on Scribd

