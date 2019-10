Milers de persones es mobilitzen per setè dia consecutiu després de la sentència

EN DIRECTE Desenes de manifestants avancen amb bosses escombraries. S'acosten al cordó policial que blinda la delegació i les llancen. La resta de manifestants aplaudeixen i criden "fora les forces d'ocupació"; imatges de @bernatsurrocahttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/fs5AMelhxv — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

EN DIRECTE Unes bosses d'escombraria han començat a cremar, però dos dels concentrats han saltat les tanques per anar a apagar el foc ells mateixos, mentre agents dels Mossos ja s'acostaven amb extintors; ho explica @rogertugashttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/i0TDRlC3B6 — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

EN DIRECTE Cada cop més gent a Jardinets de Gràcia i a tots els carrers adjacents. Els concentrats fan càntics espontanis com "Catalunya antifeixista!", però majoritàriament són grups de persones assegudes; informa @rogertugas https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/xPy6xgJitU — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

EN DIRECTE Els manifestants, en arribar a plaça Catalunya, han girat en direcció a plaça Urquinaona, un dels espais icònics de les protestes d'aquests dies. Allà han tornat a girar per Via Laietana; informa @rogertugashttps://t.co/ASgHuwt9Ld #SentènciaProcés pic.twitter.com/U4zDwrLLUT — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

EN DIRECTE "¿Dónde está la farola? ¿La farola dónde está?", canten irònicament els manifestants a la Policia Nacional, encara asseguts a la Via Laietana; informa @rogertugas https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/lrlTmwK962 — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

EN DIRECTE Silenci sepulcral dels manifestants a Via Laietana, només trencat pel soroll de l'helicòpter que els sobrevola, que han estat diversos minuts muts i amb la llanterna del mòbil encesa; informa @rogertugashttps://t.co/K8JUqSaLKd #SentènciaProcés pic.twitter.com/A3RMwChzJA — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

Desenes de deixalles al carrer Mallorca per protestar contra la repressió policial Foto: José M. Gutiérrez

EN DIRECTE Els concentrats prop de la delegació del govern espanyol reclamen la dimissió de @MiquelBuch però aturen el càntic per xiular l'helicòpter de la policia que sobrevola la zona; informa @rogertugashttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/WoBR4ENwjH — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

EN DIRECTE Els manifestants es passen globus i pilotes de platja mentre canten a favor de la independència, de la llibertat dels presos, contra els @mossos i contra la premsa espanyola; vídeo de @bernatsurroca https://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/QZEn2KYFFp — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

Nova jornada de protestes generalitzades a Catalunya, per setè dia consecutiu després de la publicació de la sentència del Suprem que ha condemnat a elevades penes de presó nou dirigents independentistes. Les mobilitzacions d'aquest diumenge s'han centrat a denunciar la repressió policial de les protestes dels dies precedents, que han deixat un saldo provisional de centenars de detencions i 28 manifestants empresonats . I han estat variades. Des de talls diversos de carreteres a un bloqueig dels jutjats a Girona, per impedir el trasllat a la presó de dos detinguts , passant per un llançament massiu d'escombraries prop de la delegació del Govern espanyol.El punt neuràlgic de les protestes ha estat aquest diumenge a Barcelona, on prop de les sis de la tarda centenars de persones han protestat prop de la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb el llançament de bosses d'escombraries a les tanques del cordó policial dels Mossos. L'acció l'ha convocat el Pícnic per la República entre els carrers Mallorca i Roger de Llúria, molt a prop de la delegació.Acabada l'acció, l'activitat s'ha diversificat en forma de diversos talls: a la C-17 a Vic, la C-25 a Gurb (Osona), la C-16 i la C-16z a Berga. A Barcelona han tallat l'Avinguda Meridiana, l'Avinguda Diagonal i després han caminat per Passeig de Gràcia fins a Plaça Catalunya, per passar per Urquinaona i finalment a la Via Laietana, davant de la prefectura de la Policia Nacional.L'ambient ha estat molt pacífic i festiu en l'última parada dels manifestants, escenari de molts dels enfrontaments més contundents que s'han produït en aquesta setmana de protestes. La presència policial ha estat mínima i no s'ha registrat cap incident, ni entre manifestants ni amb les forces de seguretat.A aquests talls s'hi ha afegit el de la C-59 a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), i tots estaven encara actius a tres quarts de 10 del vespre. A més, centenars de persones han fet una seguda davant dels jutjats de Girona, on han declarat dos joves detinguts pels aldarulls d'aquests setmana per als quals el jutge ha decretat presó incondicional.A Barcelona, desenes de persones han anat afegint-se al llarg de la tarda a la concentració prop de la delegació del govern espanyol, on s'ha viscut un ambient festiu, ple de càntics contra la repressió policial i demanant la dimissió del conseller d'Interior Miquel Buch. La muntanya d'escombraries s'ha anat fent més grossa i algunes han començat a cremar. Dos manifestants han anat a apagar-les abans que els antiavalots dels Mossos.El col·lectiu ha instat els manifestants a portar una bossa d'escombraries per "mostrar al món en quin abocador de porqueria s'ha convertit l'estat espanyol". En la convocatòria, l'entitat recorda que els pícnics, com els que organitza el poble català no són "no violents". "No caiguem en les provocacions de la Policia Nacional", reclamen a les xarxes socials.

