Els comuns rebutgen assistir a l'assemblea de càrrecs electes de la CUP

Els comuns han rebutjat assistir aquest dilluns al vespre a l'assemblea de càrrecs electes de la CUP que ha instat a reunir totes les forces "democràtiques" per ultimar una proposta postsentència, segons han confirmat fonts de la formació a l'ACN.Els anticapitalistes han explicat que l'objectiu és culminar en una Taula Internacional per a l'Autodeterminació, l'Amnistia i la Llibertat. Hi estan cridats a participar tant electes a nivell local (alcaldes i regidors), com també diputats i diputades a nivell de país. La CUP ha explicat que ha decidit prendre la iniciativa després de copsar la "incapacitat" del Govern de donar una resposta política.

