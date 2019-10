VÍDEO Un conductor atropella dues persones en el tall de la C-60 a Argentona

Imatges de l'atropellament a part dels manifestants que aquesta tarda tallaven la C-60 a Argentona. Es continua necessitant informació del conductor. pic.twitter.com/YYbbUGFg2f — Sergi Pinkman (@sergipinkman) October 20, 2019

Un cotxe ha atropellat dues persones que tallaven la C-60 a l'altura d'Argentona (Maresme) en una de les protestes que tenen lloc aquest diumenge al vespre contra la sentència de l'1-O. Segons un vídeo penjat per l'usuari Sergi Pinkman a Twitter, el vehicle ha circulat pel voral de la via per saltar-se el tall i ha atropellat primer una persona i, uns metres més endavant, una segona i ha continuat circulant per la carretera.Un dels dos joves, de 19 anys, ha estat traslladat a l'Hospital de Mataró amb una possible fractura de genoll. Diversos usuaris de la xarxa social demanen informació per poder identificar el conductor. Els Mossos han obert una investigació, segons han confirmat a l'ACN.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor