Ja són 28 els detinguts per les protestes que han ingressat a presó

Ja són 28, els detinguts que han passat a presó pels aldarulls durant les protestes contra la sentència d'aquesta setmana arreu de Catalunya, després que aquest diumenge els jutjats de Lleida i Girona hagin decretat noves presons provisionals per a quatre i dos persones, respectivament, i que Barcelona n'hagi comunicat quatre mes.En total, 16 dels empresonats van ser arrestats a Barcelona, cinc a Girona, cinc a Lleida i dos a Tarragona. A Lleida, el jutjat també ha decretat l'ingrés a un CIE per a dos persones i l'obertura d'un expedient d'estrangeria, mentre que també s'ha ingressat un menor a un centre. Els procediments estan oberts, majoritàriament, per delictes de desordres públics, atemptat agents de l'autoritat, danys i lesions, entre d'altres.Els primers detinguts que van passar a presó van tenir lloc el passat dimecres a Barcelona i els darrers aquest diumenge a Girona. A més, una persona va ser detinguda i enviada posteriorment a presó a Madrid pels aldarulls posteriors a la protesta contra la sentència que hi va haver dimecres a la capital espanyola.Els últims ingressos a presó decretats són els de Girona, Lleida i Barcelona. A Girona, la jutgessa ha decretat presó provisional sense fiança i comunicada per a dos detinguts que han passat a disposició judicial aquest diumenge. Un tercer noi ha quedat en llibertat provisional, tot i que li han requerit que estigui sempre a disposició del jutjat quan sigui requerit.A Lleida, els ingressos a presó aquest diumenge han estat quatre. Tots quatre van ser detinguts durant les protestes de la vaga general. A més, el mateix jutjat ha decretat l'ingrés a un CIE de dos persones més arrestades, a les que s'ha obert un procés d'estrangeria. Sis detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars i una ordre d'allunyament de la Subdelegació del govern de Lleida mentre que n'hi ha tres que hauran de comparèixer al jutjat cada quinze dies. Un menor ha entrat en un centre de menors, i passarà a mans de la fiscalia específica.I a Barcelona, s'ha decretat presó provisional sense fiança per a quatre dels vuit detinguts.A Tarragona, per altra banda, en les vistes celebrades aquest diumenge, la magistrada ha decretat llibertat per a 8 dels detinguts que havien passat a disposició judicial.En total, hi ha també prop d'una seixantena de persones en llibertat amb mesures cautelars. Algunes d'elles amb la prohibició de participar i aproximar-se a manifestacions, concentracions o actes de protesta. També amb ordres d'allunyament de subdelegacions del govern. Són dades d'aquest diumenge al migdia.El dimecres al vespre el jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona va dictar presó sense fiança per a quatre dels detinguts dimarts a la ciutat en el marc dels aldarulls entre policia i manifestants contraris a la sentència de l'1-O. El jutge els acusa de desordres, atemptat i lesions lleus. A l'escrit, el jutge veu indicis que alguns dels empresonats van intentar travessar línies policials o es van enfrontar i van agredir agents de l'autoritat.El passat divendres, el jutge de guàrdia va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per a dos de dotze detinguts més a Barcelona per desordres públics, danys, atemptat a agent de l'autoritat i manifestació il·lícita. Per als altres deu detinguts es va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars com la prohibició de participar en qualsevol manifestació.El dissabte van passar a disposició judicial dotze detinguts més a Barcelona, dels quals sis van ingressar a presó provisional, comunicada i sense fiança. Els altres sis van quedar en llibertat amb mesures cautelars. Les causes contra tots ells estan obertes per diferents delictes, entre ells desordres públic i atemptat a l'autoritat.A Lleida, el jutjat d'instrucció número tres va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels nou detinguts pels aldarulls del passat dimarts. Se l'acusa d'un delicte de desordres públics, lesions i atemptat a agents de l'autoritat. Els altres vuit detinguts van quedar en llibertat provisional amb mesura cautelar de prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres de la Subdelegació del govern espanyol a Lleida.A Girona, el jutjat d'instrucció número 2 va decretar dijous presó preventiva sense fiança per a dos dels tres detinguts del passat dimecres per risc de reiteració delictiva i falta d'arrelament. A tots dos se'ls acusa dels delictes de danys, atemptat a l'autoritat, lesions i desordres públics. El tercer detingut va quedar en llibertat provisional amb compareixences setmanes en el jutjat.Un tercer detingut a Girona va ingressar a presó sense fiança aquest cap de setmana per delictes d'atemptat als agents de l'autoritat, desordres públics i danys. A banda, set detinguts més van quedar en llibertat provisional amb diferents mesures cautelars.A Tarragona, el jutjat d'instrucció número 1 va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a dos dels cinc detinguts pels disturbis durant aquesta setmana. Els joves estan acusats de delictes de desordres públics. Els altres tres detinguts van quedar en llibertat provisional i hauran de comparèixer quinzenalment al jutjat. A banda, se'ls ha retirat el passaport i se'ls ha prohibit sortir del territori i acudir, aproximar-se o participar en actes o manifestacions a menys d'un quilòmetre durant mig any.Per últim, també va ingressar a presó provisional un dels quatre detinguts a Madrid pels aldarull del passat dimecres. La Policia Nacional va detenir quatre persones, una d'elles menor d'edat, quan una cinquantena d'antifeixistes van llançar objectes contundents als agents antidisturbis i van desplaçar mobiliari urbà.

