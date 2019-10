Sánchez respon a Torra via Iceta: «No n'hi ha prou amb dir que aquestes actituds no el representen»

Aquest diumenge a la Moncloa, ningú volia posar-se al telèfon, després de la trucada del president del Govern, Quim Torra. Era la segona vegada aquesta cap de setmana que el mandatari català telefonava el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez . Aquest, però, no s'hi podia posar, estava reunit. Aquest diumenge al vespre, però, la resposta de la carta que Torra va enviar també a Sánchez ha arribat, precisament, de Catalunya, concretament del líder del PSC, Miquel Iceta."No n'hi ha prou amb dir que aquestes actituds no el representen, o que no representen el moviment independentista, cal que les condemni expressament, de forma contundent i que les repeteixi tants cops com calgui", ha escrit el socialista a través d'una carta enviada a Torra. Segons ha recordat Iceta, durant els darrers dies s'han mesclat "legítimes i pacífiques manifestacions" amb altres de caràcter "incívic", protagonitzades per "sectors violents", i és precisament per això el que considera que cal que condemna i separi amb una "línia clara".Iceta també ha volgut mostrar el seu "suport als esforços" dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i ha recordat a Torra -a qui li correspon el comandament suprem del cos de la policia catalana- que 288 professionals de la seguretat han resultat lesionats. Entre ells, 153 mossos, 134 policies espanyols i un membre de la Guàrdia Urbana.Per altra banda, i respecte de la sol·licitud de Torra d'entrevistar-se amb Sánchez, Iceta ha afirmat que això "contrasta" amb les declaracions fetes a prada de Conflent, en què qualificava la present etapa política com de "confrontació". Per això, el socialista ha demanat al mandatari català que abans que es produeixi aquesta conversa es mantinguin reunions amb els presidents dels grups del Parlament i es reprengui la feina de l'Espai de Diàleg que, segons recorda, porta tres mesos paralitzat per "manca d'iniciativa de convocar-lo"."Sense aquesta feina prèvia, vostè no podrà pretendre parlar en nom del conjunt del país", ha etzibat Iceta, que també ha demanat "evitar el penós episodi de la darrera sessió parlamentària" en què Torra va formular una proposta política "que ni tan sols havia compartit amb les forces polítiques" que formen part del seu govern.

Carta Miquel Iceta a Quim T... by naciodigital on Scribd

