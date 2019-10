EN DIRECTE Les reaccions a la sentència del procés

18:07 Els CDR han reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, que destitueixi el conseller d'Interior, Miquel Buch. En un comunicat, els comitès es queixen que dissabte es van veure de nou "pràctiques irregulars i fins i tot il·legals", com ara "l'ofec de dos manifestants, un pressionant amb la porra al coll i l'altre amb el genoll".

17:54 EN DIRECTE Desenes de persones segueixen tallant les carreteres C-17 i C-25 a Vic i Gurb. S'han repartit castanyes entre els manifestants; fotografies de @fotomontanerhttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/yzU5YUG98P — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

17:33 EN DIRECTE Tornen a tallar la C-17 i la C-25 a l'alçada de Vic i Gurb, a Osona. Els manifestants reparteixen castanyes entre els assistents; imatges de Josep M. Montaner (@fotomontaner) https://t.co/8p9dCtgOfB #SentènciaProcés pic.twitter.com/C85K53UwTf — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

17:31 VÍDEO Els Castellers de la Cerdanya pujaven en sentit nord i han decidit participar una estona del tall de la C-16 a Berga. Vídeo cedit https://t.co/aj9rfiX0aK #sentènciaprocés pic.twitter.com/xjBsJPe3uh — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 27, 2019

17:09 Els Mossos d'Esquadra van identificar dissabte a la nit a la plaça Tetuán de Barcelona un home per apuntar amb un punter làser el pilot d'un helicòpter policial que sobrevolava la zona dels aldarulls. L'home pot ser sancionat amb entre 30.001 i 600.000 euros.

16:17 Bad Gyal carrega contra els abusos policials a Catalunya i Xile. La cantant de Vilassar de Mar s'ha posicionat a través dels seu compte d'Instagram.

15:49 CRÒNICA La manifestació unionista escenifica la divisió dels partits en vigílies del 10-N, per Pep Martí. Els líders del PSC, Ciutadans i PP es manifesten per separat mentre que Vox protagonitza moments de tensió en l'acte convocat per Societat Civil Catalana.

15:58 Per aquest dilluns s'ha convocat un "tall indefinit" de l'AP-7 a la Jonquera. Les autoritats franceses, segons informa el diari Independánt, aturaran els camions a Narbona i els desviaran per rutes alternatives.

15:04 EN DIRECTE Agents dels @mossos i de la Policia Nacional (@policia) es fan una fotografia junts, amb un manifestant en cadira de rodes i la bandera d'Espanya. Regals i càntics a favor de la policia espanyola a la Via Laietana; 📹 @gutcab https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/nTGRaQOMmF — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

14:45 Sánchez Costa ha reclamat un diàleg "dins del marc de la llei", i ha establert els seus requisits: "neutralitat dels espais públics, normalització de la llengua espanyola, despolitització dels Mossos i dels mitjans de comunicació públics i auditoria del Procés". El president de SCC ha enviat "una abraçada als mossos ferits en un nou episodi de kale borroka" i ha clamat: "Tots som Mossos!".

14:41 En la intervenció final, el president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha demanat als independentistes: "Abans de dialogar amb Madrid, dialogueu amb la majoria social catalana". I exclama: "President, posi les urnes!"

14:36 EN DIRECTE Els manifestants canten "El cant de la senyera" en acabar la concentració unionista, per @AdriaCostaRifa https://t.co/HRI6aZ7JZs #SentènciaProcés pic.twitter.com/PyRxg1ef77 — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

14:31 "Els catalans constitucionalistes afirmem que no serem moneda de canvi per a res ni per ningú", afirma el manifest de Societat Civil Catalana, que conclou amb aquestes paraules: "Ja no existeix cap Catalunya invisible perquè hem decidit que qualsevol futur per aquesta terra dependrà també de nosaltres".

14:19 Al final de la manifestació unionista, a la cruïlla entre el passeig de Gràcia, presentats per la periodista Anna Grau, Marina Teixidó i Xavier Marín, com a representants de la societat civil, llegeixen el manifest de SCC "Exigim el fi de l'experiment social que ha estat el procés".

14:20 El canal @btvnoticies ensenya imatges de diversos manifestants de la convocatòria unionista encaixant mans amb agents de la Policia Nacional a Via Laietana. Hi ha diverses furgonetes.

14:15 EN DIRECTE Al final de la manifestació unionista, la gent crida "Barcelona no se quema", un clam que avui ha anat agafant embranzida entre els manifestants i que sembla aglutinar totes les sensibilitats congregades; per @PepMartiVall https://t.co/HRI6aZ7JZs #SentènciaProcés pic.twitter.com/35A8HEOUzP — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

13:57 Puigdemont reivindica la declaració d'independència de fa dos anys. L'expresident català exiliat a Brussel·les assegura que "el camí és llarg però irreversible".

13:49 EN DIRECTE "Ni Torra és Catalunya ni Espanya és Abascal", un cartell enarborat per Recortes cero-Grupo Verde, aliat a Tierra Comunera i Unificación Comunista a la manifestació unionista; per @PepMartiVall https://t.co/HRI6aZ7JZs #SentènciaProcés pic.twitter.com/31Wdzuk6N9 — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

13:38 Les xifres de la manifestació unionista -80.000 assistents segons la Guàrdia Urbana i 400.000 segons els organitzadors- contrasten amb les de la manifestació independentista d'ahir: 350.000 i 700.000.

13:31 EN DIRECTE Els manifestants unionistes canten a pulmó el "Viva España!" de Manolo Escobar, un clàssic de les trobades constitucionalistes https://t.co/HRI6aZ7JZs #SentènciaProcés pic.twitter.com/xdTHPZFdOe — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

13:20 Miquel Iceta, amb altres dirigents del PSC i els ministres Ábalos i Borrell, són al final de la manifestació unionista, informa Pep Martí.

12:53 La majoria de manifestats llueixen banderes espanyoles i, en menor mesura, catalanes i europees amb càntics i música amenitzant la manifestació, que demana "convivència" i "democràcia" i contra els aldarulls violents dels últims dies.

12:41 Aquestes són algunes de les proclames de la manifestació unionista a Barcelona: "Visca Espanya, visca Catalunya", "Junts som imparables", "Puigdemont a presó", "Nosaltres també som poble català", "TV3, manipuladora"

12:16 El vicepresident del Parlament, Josep Costa, critica la violència policial, sigui quina sigui: “No depèn de l’uniforme de qui la pràctica”. La violència policial era intolerable l’1O i ho és ara. No depèn de l’uniforme de qui la practica.



La presó preventiva contra persones que exerceixen drets fonamentals era arbitrària pels líders de l’1O i ho és ara. No depèn de si són membres del govern o joves que protesten. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) October 27, 2019

12:14 EN DIRECTE Un cartell dedicat al Barça, que va criticar la sentència en un comunicat, a la manifestació unionista de @Societatcc https://t.co/HRI6aZ7JZs #SentènciaProcés pic.twitter.com/fFHB92kXPb — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

12:13 "Aquí la prensa no lleva casco!" criden els manifestants. I "prensa española, informadora"

12:07 Mola mogollón la Constitución!" i "Yo soy español, español, español!" i "TV3 manipuladora" són els lemes que triomfen a la manifestació unionista.

12:01 Arrenca la manifestació unionista al centre de Barcelona. Societat Civil Catalana i els partits constitucionalistes intenten donar la rèplica a la capacitat mobilitzadora de l'independentisme.

11:54 Entusiasme i crits de "Presidente, presidente!" quan.arriba Pablo Casado. "Tiene que ganar el PP!", crida una dona; informa Pep Martí.

11:49 EN DIRECTE Tot a punt al passeig de Gràcia perquè comenci la manifestació unionista de @Societatcc. Hi tenim desplaçat el fotògraf @AdriaCostaRifa, que ja ens ha enviat algunes imatges https://t.co/HRI6aZ7JZs #SentènciaProcés pic.twitter.com/dptMTHPgeo — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

11:46 Tot a punt al passeig de Gràcia perquè comenci la manifestació unionista de @Societatcc. Hi ha temor en l'organització que @vox_es https://t.co/HRI6aZ7JZs #SentènciaProcés pic.twitter.com/ezLQmXYR5N — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

11:20 La gent comença a confluir al passeig de Gràcia per a la manifestació de Societat Civil Catalana (@Societatcc), informa @PepMartiVall https://t.co/hKIkiqB366 #SentènciaProcés pic.twitter.com/WcGeOlJ5Kt — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

11:18 Els CDR desconvoquen els talls de carretera a l'AP 2 a Pallejà i a l'AP 7 a l'Ampolla. Reobertes les dues vies. Consulteu aquí les afectacions a la xarxa viària, al minut.

11:15 La gent comença a confluir al passeig de Gràcia per a la manifestació de Societat Civil Catalana (@Societatcc), informa @PepMartiVall https://t.co/hKIkiqB366 #SentènciaProcés pic.twitter.com/WcGeOlJ5Kt — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

10:53 EN DIRECTE Els @CDRCatOficial tallen l'AP-2 a Pallejà i la B-24 a la Palma de Cervelló per evitar que els autocars arribin a la manifestació unionista. Consulteu aquí les afectacions a la xarxa viària, al minut.

10:41 El gabinet de seguiment s’ha reunit aquest matí a les 9.30h al Departament d’Interior, amb la presència del vicepresident Pere Aragonès, el conseller Miquel Buch i les conselleres Ester Capella i Alba Vergés. El gabinet ha analitzat les mobilitzacions d’ahir, tant la manifestació massiva i cívica de la tarda al carrer Marina com els diversos incidents que es van produir al vespre al centre de Barcelona. També s’ha fet una avaluació de l’estat de les persones ferides i detingudes durant els darrers dies. El conseller Buch atendrà els mitjans a les 11.00h a la seu del Departament d'Interior.