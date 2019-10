EN DIRECTE Mobilitzacions contra la sentència

10:41 El gabinet de seguiment s’ha reunit aquest matí a les 9.30h al Departament d’Interior, amb la presència del vicepresident Pere Aragonès, el conseller Miquel Buch i les conselleres Ester Capella i Alba Vergés. El gabinet ha analitzat les mobilitzacions d’ahir, tant la manifestació massiva i cívica de la tarda al carrer Marina com els diversos incidents que es van produir al vespre al centre de Barcelona. També s’ha fet una avaluació de l’estat de les persones ferides i detingudes durant els darrers dies. El conseller Buch atendrà els mitjans a les 11.00h a la seu del Departament d'Interior.

10:23 També esta tallada la B-24 a la Palma de Cervelló, a l'A-2/Barcelona per manifestació, segons Trànsit. Recordeu que podeu seguir les afectacions en directe a la xarxa viària, aquí.

09:46 També hi ha tallada l'N-340 a Sant Vicenç dels Horts.

09:39 Picnic República ha convocat avui a les 12 h un pícnic sorpresa a la Model de Barcelona.

Els CDR convoquen una concentració avui a les 12 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, coincidint amb la manifestació unionista de Societat Civil Catalana.



📌 Plaça Sant Jaume

🗓️ Diumenge 27 d'octubre

🕛 12hhttps://t.co/GzrXxHzpk6#RevoltaPopular 🔥 #CDRenXarxa — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) October 27, 2019

08:38 Casado demana a Sánchez que apliqui ja la Llei de seguretat nacional. Considera "intolerable" que Barcelona pateixi una altra nit de "greu violència independentista".

RECULL DE PORTADES dels principals diaris catalans i espanyols de paper. «A Catalunya la violència ha estat de major impacte que al País Basc», diu Marlaska a «La Razón».

07:42 Bon dia. Ahir es va viure una jornada intensa a Barcelona, amb la manifestació per la llibertat i, posteriorment, els aldarulls que hi van haver al voltant de la prefectura de policia, a la Via Laietana. Ho recordem amb dos reculls de fotos, d'Albert Alemany i Martí Urgell.

FOTOS La manifestació d'ahir per la llibertat, en imatges. FOTOS Pilotes, caos, càrregues i petons davant la prefectura.

00:33 ACTUALITZACIÓ El SEM atén 30 persones pels aldarulls a Barcelona. Segons l'informe oficial, cap d'elles en estat greu. Sis ferits han estat traslladats a l'hospital.

23:51 Els enfrontaments rebroten i tornen a situar Buch en l'ull de l'huracà. Els Mossos han actuat amb contundència per dispersar els manifestants de la Via Laietana, davant la prefectura de la policia espanyola, en un moment en què Torra ha demanat observar amb lupa el cos català. Ho expliquen Oriol March i Sergi Ambudio.

23:48 El SEM atén quinze persones durant els aldarulls al centre de Barcelona, amb sis trasllats a l'hospital.

23:46 Els Mossos comptabilitzen cinc agents ferits en les protestes d'aquesta nit a Barcelona, un d'ells greu en caure d'un vehicle policial.

23:45 ÚLTIMA HORA Almenys tres detinguts en els aldarulls al centre de Barcelona.

EN DIRECTE Els antiavalots dels Mossos expulsen els "curiosos" de la zona de Jardinets de Gràcia. Hi ha diverses furgonetes de la BRIMO a la zona



🎥 Vídeo en directe de @martiurgellhttps://t.co/0wFAgM7Fgh #SentènciaProcés pic.twitter.com/SS5VH64gkI — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

El líder de Junts per Catalunya a La Llagosta anuncia que des del municipi "inicien desobediència de partit mentre no es prenguin mesures contundents a la Conselleria d'Interior". També assegura que "no col·laboraran en la campanya electoral"

EN DIRECTE Pere Ferrer, director dels Mossos, assegura que "una minoria ha generat un incident en un punt concret" a Via Laietana i xifra en cinc els agents ferits. Avisa que el dispositiu policial segueix en marxa

EN DIRECTE Agents antiavalots dels Mossos i la Policia espanyola es coordinen a Jardinets de Gràcia després del caos viscut al centre de Barcelona

VÍDEO Alguns turistes veuen les barricades com una atracció més. Fan bromes i es fotografien amb el foc a darrere; des del carrer Diputació

EN DIRECTE Alguns turistes veuen les barricades com una atracció més. Fan bromes i es fotografien amb el foc a darrere. El centre de Barcelona segueix controlat per les furgonetes dels Mossos

EN DIRECTE Desenes de furgonetes dels Mossos segueixen fent carrussels per tot el centre de Barcelona. En un moment, eren tants i a tanta velocitat que han hagut de frenar o xocaven

EN DIRECTE Una desena de furgonetes dels Mossos circulant a gran velocitat pel carrer Diputació. Uns quants manifestants fugen en contradirecció. Caos al centre de Barcelona

ÚLTIMA HORA Els Mossos persegueixen manifestants per La Rambla de Catalunya. Pugen a la vorera i empenyen manifestants cap a Plaça Catalunya. El trànsit no està tallat i els comerços han hagut de retirar-ho tot

EN DIRECTE Corredisses per la Gran Via, amb manifestants fugint per la Rambla de Catalunya. Els Mossos segueixen fent carrussels pel centre de Barcelona

EN DIRECTE Dispersió absoluta de manifestants pel centre de Barcelona. Molts marxen per Plaça Catalunya, altres per Passeig de Gràcia i altres en direcció La Rambla. La Plaça de Catalunya és plena de furgonetes

EN DIRECTE Ofensiva dels Mossos per dispersar els manifestants. Carrussels amb diverses furgonetes per Plaça Catalunya i els voltants

EN DIRECTE Els Mossos segueixen avançant per la ronda de Sant Pere, dispersant manifestants cap a Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia

EN DIRECTE Mentre la majoria de manifestants retrocedeix per Pau Claris, una desena es mantenen asseguts a terra a la plaça Urquinaona. Els Mossos no s'aturen i continuen disparant foam

EN DIRECTE Els manifestants es dispersen. Els Mossos han aconseguit desallotjar Via Laietana amb càrregues. Ara, disparen projectils de FOAM perquè els activistes no s'hi apropin

EN DIRECTE Els Mossos aconsegueixen fer retrocedir els manifestants fins a Urquinaona. Es van disparant trets de FOAM contínuament direcció Urquinaona

ÚLTIMA HORA Noves càrregues dels Mossos a Via Laietana. Corredisses fins la plaça Urquinaona. Les furgonetes, més d'una desena, pugen des de la Via Laietana

EN DIRECTE Els manifestants, que omplen la Via Laietana des del final del carrer Jonqueres fins a Urquinaona, criden "Catalunya antifeixista"

EN DIRECTE Els Mossos avisen d'una intervenció imminent si continuen els llançaments contra la línia policial. Primer avís de la nit. Les primeres càrregues s'han efectuat sense cap missatge previ per megafonia

ÚLTIMA HORA La Policia Nacional informa que ha detingut un manifestant per llançament d'objectes contra els vehicles policials

EN DIRECTE Torna la calma després de segons de tensió, provocats pel llançament d'un coet de pirotècnia contra la línia policial. Han volat ampolles i llaunes. Una desena de manifestants tornen a seure

21:59 FOTOS Llançament d'objectes, trets de bales de FOAM i molta tensió viscuda en minuts a la Via Laietana



FOTOS Llançament d'objectes, trets de bales de FOAM i molta tensió viscuda en minuts a la Via Laietana

21:59 FOTOS Moments de màxima tensió a la Via Laietana durant les càrregues dels @mossos. Hi ha ferits i en un moment, els antiavalots han hagut de retrocedir per l'ímpetu dels manifestants



FOTOS Moments de màxima tensió a la Via Laietana durant les càrregues dels Mossos. Hi ha ferits i en un moment, els antiavalots han hagut de retrocedir per l'ímpetu dels manifestants

Els Sanitaris per la República alerten que ja estan atenent els primers ferits per bales de FOAM i de goma. Aquests projectils disparats per la policia van ferir desenes de persones la setmana passada, quatre d'elles van perdre un ull

EN DIRECTE "Queremos ir a misa", en referència al vídeo viral d'una dona que es va enfrontar a la policia al Valle de los Caídos, poc abans de l'exhumació de Franco

21:49 VÍDEO Així han carregat els @mossos a la Via Laietana. Els manifestants els han fet retrocedir i alguns agents s'han enfrontat cos a cos amb diverses persones. Només han carregat Mossos, cap moviment de Policia Nacional



📸 En directe, @martiurgellhttps://t.co/0wFAgM7Fgh pic.twitter.com/qfYcF7MAeg — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

21:47 EN DIRECTE Un periodista ha rebut l'impacte d'una bala de foam durant les càrregues dels @mossos a la Via Laietana



EN DIRECTE Un periodista ha rebut l'impacte d'una bala de foam durant les càrregues dels Mossos a la Via Laietana