EN DIRECTE Continuen les protestes per la sentència

18:57 EN DIRECTE Els concentrats prop de la delegació del govern espanyol reclamen la dimissió de @MiquelBuch però aturen el càntic per xiular l'helicòpter de la policia que sobrevola la zona; informa @rogertugashttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/WoBR4ENwjH — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:50 EN DIRECTE Els manifestants es passen globus i pilotes de platja mentre canten a favor de la independència, de la llibertat dels presos, contra els @mossos i contra la premsa espanyola; vídeo de @bernatsurroca https://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/QZEn2KYFFp — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:50 Una veïna de Girona és ferida greu per l'impacte d'una bengala provinent de grups d'ultradreta https://t.co/EBfd0blBQ2 #SentèciaProcés — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:43 La Caixa de Solidaritat es posa a disposició dels detinguts i empresonats per les protestes contra la sentència. Ja hi ha 22 persones en presó preventivahttps://t.co/ncSZdtqbZf #SentènciaProcés https://t.co/WmqKD24zPy — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:42 Centenars de persones recorren els carrers de Vic en protesta per la violència policial https://t.co/Wsz1m8xG08 #Osona #SentènciaProcés pic.twitter.com/Zn97qfaLl8 — Osona.com (@osona) October 20, 2019

18:31 EN DIRECTE "Catalunya antifeixista!", la cantonada de Bruc amb Mallorca és un clam, amb una multitud convocada per Pícnic per la República que encara va arribant i amb una muntanya de brossa cada més gran; informa @rogertugashttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/upqflK6I5B — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:25 EN DIRECTE Una cua de gent amb bosses d'escombraries va arribant fila, mentre reclamen la llibertat dels presos i clamen que "no és violència, és autodefensa". També canten "vergonya em faria ser policia" contra els @mossoshttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/QiYC2yNNpP — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:23 EN DIRECTE Desenes de manifestants avancen amb bosses escombraries. S'acosten al cordó policial que blinda la delegació i les llancen. La resta de manifestants aplaudeixen i criden "fora les forces d'ocupació"; imatges de @bernatsurrocahttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/fs5AMelhxv — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:23 VÍDEO Nou tall de carretera a la C-16 a Berga. Avui diumenge pot ser un dia especialment complicat. Centenars de cotxes utilitzen aquesta via de connexió entre la Cerdanya i Barcelona els caps de setmanahttps://t.co/5mujQHzCPR #sentènciaprocés #Berguedà pic.twitter.com/yAOkQFeFYs — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 20, 2019

18:23 .@manuelvalls afirma que torna a Barcelona per "defensar la Constitució del 78, la unitat d'Espanya i lluitar contra el nacionalisme" https://t.co/iuEcCvVean #sentènciaprocés https://t.co/bS7uRLNy4m — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:22 Els manifestants tallen la C-17 a Ripoll. Se suma als talls de la C-16 i la C-16z a Berga. Ja està oberta la C-12 a Ascó.

18:22 Desenes de persones es concentren a la plaça de Vic en contra la violència policial https://t.co/Wsz1m8xG08 pic.twitter.com/LrhxzsErn7 — Osona.com (@osona) October 20, 2019

18:21 Quatre persones més empresonades per les protestes contra la sentència a Lleida. Formen part d'un grup de 15 detinguts a Lleida la matinada de dissabte. Ja hi ha 22 persones en presó preventiva https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés https://t.co/FZXsokd1pN — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:17 EN DIRECTE Unes bosses d'escombraria han començat a cremar, però dos dels concentrats han saltat les tanques per anar a apagar el foc ells mateixos, mentre agents dels Mossos ja s'acostaven amb extintors; ho explica @rogertugashttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/i0TDRlC3B6 — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:15 EN DIRECTE Manifestants porten escombraries per llançar-les al cordó policial. Des dels balcons hi ha veïns que també llancen bosses a la policia i els concentrats aplaudeixenhttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/7qv0eynMm7 — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:15 EN DIRECTE La muntanya de bosses de brossa és cada cop major i els concentrats aplaudeixen quan un veí proper llença des del seu balcó una bossa. Cada hi ha més gent i també fan càntics com "Buch dimissió!"; ho explica @rogertugas https://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/9YdD9otCiI — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:15 EN DIRECTE Centenars de persones criden "Buch dimissió" a la concentració convocada a la delegació del govern espanyol, que està blindada per la policia. manifestants llancen escombraries al cordó policial; vídeo de @bernatsurrocahttps://t.co/0sASJwExWk #SentènciaProcés pic.twitter.com/sPkrQlJi2j — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:13 EN DIRECTE El llançament de bosses de brossa és constant, però sense tensió amb els policies fins ara. Els concentrats obren pas i aplaudeixen quan arriba gent amb més bosses per llançar; informa @rogertugas https://t.co/8n50LzToNt #SentènciaProcés pic.twitter.com/IEkUbIUpqd — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:13 EN DIRECTE Crits de "Llibertat presos polítics" i "No us mereixeu la senyera que porteu", en referència als Mossos que controlen les tanques prop de la delegació del govern espanyol; ho explica @rogertugas https://t.co/8n50LzToNt #SentènciaProcés pic.twitter.com/ucREL55kXs — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

18:12 EN DIRECTE Centenars de persones han secundat la convocatòria de Pícnic per la República i llencen bosses d'escombraria al cordó policial proper a la delegació del govern espanyol; informa @rogertugashttps://t.co/8n50LzToNt #SentènciaProcés pic.twitter.com/qWdw53Ojzk — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

17:39 El president Quim Torra s'ha mostrat "molt preocupat" per l'evolució dels ferits en els incidents als carrers en els últims dies. En concret, s'ha referit als casos d'una noia hospitalitzada a Vall d'Hebron i el policia nacional que està ingressat a l'hospital de Sant Pau. "Desitjo la seva ràpida recuperació. Faig arribar el meu suport a les famílies", ha piulat. En contacte permanent amb consellera de Salut sobre l'evolució dels ferits en els incidents al carrer. Molt preocupat per la situació d'una noia hospitalitzada a Vall d'Hebron i pel policia, a Sant Pau. Desitjo la seva ràpida recuperació. Faig arribar el meu suport a les famílies — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 20, 2019

17:37 Errejón i Geraldes, de la candidatura de Més País i Més Barcelona, demanen una taula de diàleg amb els partits independentistes i els estatals. Critiquen la falta de comunicació de Sánchez i que no agafés el telèfon a @QuimTorraiPla https://t.co/ncSZdtqbZf #SentènciaProcés https://t.co/usadJV61kO — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

17:37 Grups de manifestants tallen la C-16 a Berga i la T-214 a Torredembarra. Els desviaments es fan per l'interior de la població, en el cas de la capital berguedana.

17:24 L'exministre d'Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, demana al president en funcions, Pedro Sánchez, que enviï la Guàrdia Civil a Catalunya i no al Valle de los Caídos. A través d'un article, barreja la Setmana Tràgica, l'exhumació de Franco i l'última setmana de mobilitzacions a Barcelona.

17:02 Llibertat provisional pels vuit detinguts pels disturbis de Tarragona. La magistrada els investiga per desordres públics i decreta mesures cautelars.

16:53 La líder de JxCat al Congrés, Laura Borràs, afirma -en referència implícita a ERC- que "si no hi ha hagut resposta institucional a la sentència és perquè alguns no l'han volgut".

16:32 La CUP convoca els càrrecs electes de les forces "democràtiques" per ultimar una proposta postsentència, després de constatar la "incapacitat" del Govern per donar una resposta "a l'alçada".

16:06 Pablo Casado visitarà Barcelona aquest dilluns davant el "fracàs" del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, amb Catalunya. El líder del PP assegura que lluitarà amb tot l'estat de dret perquè ningú posi en risc el futur d'Espanya.

15:53 El candidat dels comuns al 10-N, Jaume Asens, demana a Quim Torra i Pedro Sánchez que deixin d'amagar-se darrere Miquel Buch i Fernando Grande-Marlaska. També carrega contra el líder de Ciutadans, Albert Rivera, a qui descriu com un "piròman".

15:44 Surt en llibertat un dels tres detinguts per la policia espanyola arran dels aldarulls de la vaga a Girona. La jutgessa continua interrogant els altres dos arrestats per decidir si els envia a presó o no.

15:41 El Ministeri d'Interior informa que la majoria de detencions han estat practicades per la policia catalana -153 del total de 194-, mentre que la policia nacional s'ha encarregat de detenir 32 persones i la Guàrdia Urbana, vuit. La majoria dels detinguts -un 87%-, són de nacionalitat espanyola i un 13% estrangers, i hi ha un 84% de majors d'edat i un 16% de menors.

15:21 Marlaska assegura que a Catalunya hi ha un «problema estrictament d'ordre públic». El ministre de l'Interior xifra en 288 els agents ferits i situa 194 detinguts, a més de 18 empresonats.



14:13 ANÀLISI La polèmica pels disturbis eclipsa la indignació per la sentència. La reacció del Govern als aldarulls alimenta la crisi dins l'executiu català, mentre que l'oposició utilitza els incidents en clau electoral; ho explica Aida Morales.

14:13 El president del Govern, Quim Torra, torna a trucar el mandatari espanyol en funcions, Pedro Sánchez, però la Moncloa diu que està reunit i que no s'hi pot posar.

14:01 Els Mossos detecten un gran nombre de drons no autoritzats sobrevolant zones d'aldarulls. Entre divendres i dissabte fins a 85 vehicles aeris no tripulats van sobrevolar la ciutat.

13:59 CRÒNICA Cs punxa i és incapaç d'omplir la plaça de Sant Jaume per la unitat d'Espanya. Albert Rivera reclama a Pedro Sánchez que cessi Quim Torra i amenaça l'independentisme que, qui "intenti trencar Espanya, acabará a la presó"; ho explica Roger Tugas.

13:56 El Govern critica la "deixadesa de funcions" de Pedro Sánchez i demana diàleg. Quim Torra, Pere Aragonès, Meritxell Budó, Ester Capella, Alba Vergès, Miquel Buch i Damià Calvet consideren, després d'una reunió aquest diumenge al matí, "positiu" el cordó ciutadà d'ahir a Barcelona.

13:53 La vida post-sentència: aferrats a restar dies. Diana Riba, parella de Raül Romeva, i Meritxell Lluís, parella de Josep Rull, expliquen com han encaixat el veredicte i l'escenari que se'n deriva, en una conversa amb Sara Gonzàlez.

13:51 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, exigeix al president del Govern, Quim Torra, i al mandatari espanyol, Pedro Sánchez, un diàleg "real" i una negociació "allunyada de la gesticulació". Per altra banda, constata la "incomoditat" amb el plantejament de la trobada entre el Govern i els alcaldes catalans.

13:50 La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, afirma que l'espai de treball de Roger Torrent al Parlament va "donar una visió de confusió". Descarta, per altra banda, que unes eleccions a Catalunya fossin positives.

13:48 Quatre persones perden la visió d'un ull i 579 consten com a ferides arreu de Catalunya. Una ferida passa de molt greu a greu mentre que l'estat d'un policia ingressat a Sant Pau segueix sent crític.

12:21 Un jove de Vic perd un ull durant els aldarulls a Barcelona.

12:13 Ciutadans només omple mitja plaça Sant Jaume. Informa Roger Tugas. VÍDEO La convocatòria de @CiutadansCs no aconsegueix omplir ni mitja plaça Sant Jaume. Aquesta és la imatge de la concentració 10 minuts després de la convocatòria, la gent no ompli ni l'espai habilitat amb cordills per l'organització; informa @rogertugas https://t.co/ncSZdtqbZf pic.twitter.com/56H4E1HDGK — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

11:59 Manifestació de Ciutadans a la plaça Sant Jaume. Informa Roger Tugas. Centenars de persones omplen el centre de plaça Sant Jaume amb banderes, sobretot espanyoles, però els laterals estan buits i un cordill de @CiutadansCs envolta i concentra simpatitzants perquè sembli que hi ha més densitat de gent; informa @RogerTugas https://t.co/ncSZdtqbZf pic.twitter.com/R8jmU9Yq58 — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

11:57 A Vic, comença una concentració contra la repressió davant la comissaria de Mossos d'Esquadra. La mobilització durarà tot el matí. A Vic, la concentració davant de Mossos durarà com a minim tot el matí. https://t.co/jmSpFSLwks pic.twitter.com/oDpMAP1cLO — Osona.com (@osona) October 20, 2019

11:47 Pedro Sánchez presideix la reunió del comitè de seguiment sobre Catalunya. El president espanyol en funcions analitza la situació amb els ministres Calvo i Grande-Marlaska.

11:44 La plaça Sant Jaume comença a omplir-se quan encara queden 20 minuts per a la convocatòria oficial de la concentració de Cs. La Plaça Sant Jaume comença a omplir-se quan encara queden 20 minuts per a la convocatòria oficial de la concentració de @CiutadansCs; informa @RogerTugas https://t.co/ncSZdtqbZf pic.twitter.com/37G5I0dx5J — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

11:33 Buch constata una reducció de violència però diu que es van requisar objectes incendiaris. El conseller d'Interior informa del pillatge a tres comerços a la ciutat per segona nit consecutiva.