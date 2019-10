EN DIRECTE Continuen les protestes en relació amb la sentència del procés

21:22 EN DIRECTE Tot i que el nombre de manifestants ha baixat, els @mossos segueix tallant l'accés a Sants. Ambient més tranquil i càntics contra la policia: "Esteu defensant, una dictadura"; per @SergiGarcia_9 amb imatges de @FotografaRoque https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/pAaBPZoCVZ — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

21:03 EN DIRECTE A l'accés de Joan Peiró es deixa sortir als passatgers que són rebuts pels manifestants al crit de: "Disculpin les molèsties, ens estan empresonant". El gruix de gent es concentra als Països Catalans; per @SergiGarcia_9 https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/1CEYgpiMBC — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

20:45 L'Associació de Víctimes del Terrorisme serà acusació popular contra els CDR. L'Audiència Nacional ha acceptat la personació, mentre que les defenses encara no han accedit al sumari.

20:44 S'activa la solidaritat amb els empresonats per les mobilitzacions: «Són presos polítics». Nació Digital parla amb dos els grups de suport creats per reclamar l'alliberament dels 27 joves en presó preventiva.

20:41 EN DIRECTE Els manifestants segueixen repartint-se pels diferents accessos per barrar el pas als passatgers. @Mossos segueix donant pas alternatiu pels accessos per intentar que entrin els passatgers; per @SergiGarcia_9 https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/Ul3gqziRqv — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

20:33 EN DIRECTE Diversos passatgers han aconseguit entrar a l'estació de Sants a la força i enfrontant-se amb els manifestants; ho explica @SergiGarcia_9 https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/PsazJv0Kud — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

20:29 EN DIRECTE Una senyora ensenya una bandera espanyola a la protesta a l'estació de Sants i diversos manifestants criden "crema la bandera". Altres la convencen que la guardi i acabi "amb la provocació"; informa @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/tFE7MK22GP — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

20:20 EN DIRECTE No es pot accedir a l'estació de Sants, col·lapsada per centenars de manifestants. Els @mossos i la Seguretat de l'estació només permeten sortides de passatgers; informa @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/DbqI2Boidu — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

20:15 Els accessos a l'estació de Sants, bloquejats ara mateix. Els Mossos estant deixant sortir passatgers, amb dificultat, però no pas entrar-hi. Informa Sergi Garcia.

20:04 La CUP presenta una moció que demana el cessament de Buch i la retirada dels cossos. policials estatals El text es votarà en el mateix ple que debatrà la resolució que es limitava a reiterar el dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia.

20:00 EN DIRECTE Alguns manifestants han vist l'accés alternatiu pels passatgers que han habilitat els @mossos i demanen a la gent que s'apropi per tapar-lo. Els @CDRCatOficial segueixen col·lapsant l'estació de Sants; ho explica @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/MmhWE7PNx0 — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:55 EN DIRECTE Els @mossos habiliten un accés alternatiu darrera les furgonetes perquè els passatgers puguin entrar i sortir per l'accés dels Països Catalans; ho explica @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/vkXBUKz0td — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:52 EN DIRECTE Augmenta la tensió a l'accés de Països Catalans. Els @mossos amplien el cordó de seguretat al voltant de l'estació. Alguna empenta. Els manifestants protesten: "Vergonya em faria, ser policia"; ho explica @SergiGarcia_9 https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/QlJsRLAiSa — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:30 EN DIRECTE @mossos i Segurerat de l'estació de Sants coordinen l'entrada i sortida dels passatgers, molts dels quals es mostren enfadats per la possibilitat de perdre el tren. Cues i un tap a l'accés principal; informa @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/YbuZ3blAF0 — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:30 EN DIRECTE Els @mossos habiliten un únic accés per accedir a l'estació de Sants. Es requereix bitllet. Molts passatgers, es molesten per si perden el tren. Els manifestants s'arrepleguen al voltant de l'estació; ho explica @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/gFXnhaTz02 — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:28 EN DIRECTE Centenars de manifestants s'arrepleguen a les portes de l'estació de Sants, en protesta per la sentència. Un dispositiu dels @mossos impedeix l'entrada. Els passatgers surten per portes alternatives; imatges de @FotografaRoque https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/roWmDHjaGX — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:18 EN DIRECTE Desenes de persones convocades pels @CDRCatOficial protesten a les portes de l'estació de Sants, intentant entrar. Un cordó dels @mossos ho impedeix; ho explica @SergiGarcia_9, amb imatges de @FotografaRoquehttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/plf0Qi0I9O — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:18 EN DIRECTE Crits de: "Fora les forces d'ocupació", "Ni un pas enrere" i "No us mereixeu la senyera que porteu" davant del cordó policial dels @mossos a l'entrada de l'estació; ho explica @SergiGarcia_9 des de Santshttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/OhOAfVS6vS — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:10 EN DIRECTE Els manifestants intenten entrar a l'estació de Sants per la porta principal. Els @mossos els barren el pas immediatament i tanquen l'accés a l'estació. Crits de "independència" i "llibertat presos polítics"; per @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/292OnyVWgg — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:05 EN DIRECTE Tranquil·litat a l'estació de Sants, amb desenes de persones a l'entrada principal. Ho explica @SergiGarcia_9, amb imatges de Paula Roqué (@FotografaRoque)https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/PSdySYD9Mh — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

19:01 EN DIRECTE Desenes de persones comencen a arribar a l'entrada principal de l'estació de Sants. La gent entra i surt sense problema i el trànsit segueix obert amb normalitat a la zona; informa @SergiGarcia_9https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/ZD1BqGC4gb — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2019

18:35 Ambient tranquil als voltants de l'estació de Sants mitja hora abans de la convocatòria dels CDR a encerclar-la. Els Mossos hi han desplegat diverses furgonetes antiavalots.

14:13 Torra celebra que la societat surti al carrer i demana "canalitzar" les seves demandes a través d'un referèndum. El president creu que els CDR detinguts i investigats per presumpte terrorisme són "presos polítics".

14:12 En llibertat una de les detingudes en les manifestacions de les darreres dues setmanes contra la sentència de l'1-O. Es tracta de la Paula, una noia de 23 anys que va ser detinguda la tarda del passat divendres 18 d'octubre, i que fins ara estava tancada a la presó de Wad Ras. El jutjat ha decretat per a ella la llibertat provisional, segons ha informat Alerta Solidària.

14:12 Adif restringirà els accessos de l'estació de sants a partir de les sis de la tarda, després que els CDR hagin convocat una concentració de rebuig a la sentència del procés amb el lema ''Encerclem Sants''. Així, es deixaran oberts només els dos accessos centrals, un al costat de la plaça Països Catalans i un a Joan Peiró. Segons ha informat la companyia, també es tancarà la boca del metro del vestíbul i els usuaris que vulguin utilitzar la L5 i la L3 hauran d'accedir-hi pel carrer.

11:54 El vicepresident de Societat Civil Catalana, Àlex Ramos, ha apostat per un "gran acord" com a solució i ha rebutjat el referèndum com a metodologia per resoldre el conflicte. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Ramos ha alertat que amb un Brexit només s'aconseguiria dividir encara més la població. "Ha d'haver gran acord i després ja es votarà a Catalunya i a Espanya d'acord amb l'estat de dret, però primer ha d'haver un acord", ha defensat. SCC calcula que unes 400.000 persones es van manifestar diumenge al passeig de Gràcia de Barcelona davant les 80.000 que ha calculat la Guàrdia Urbana. Es tracta, segons Ramos, d'una quantitat "anàloga" a la que es va manifestar dissabte al carrer Marina sota el lema 'Llibertat'.

11:25 Una crema de diversos objectes sobre les vies del tren, entre els quals hi havia palets de fusta i pneumàtics, ha obligat a interrompre el servei ferroviari en un tram proper a l'estació de Puigcerdà de la línia R3 de Rodalies de Catalunya. El CDR de Cerdanya ha difós aquesta acció a través de les seves xarxes socials, duta a terme en protesta contra la sentència del judici de l'1-O. El tall ha afectat un tren que ha sortit a les 10.39 hores de La Tor de Querol (Alta Cerdanya) en direcció a l'Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat), el qual ha hagut d'aturar-se a Urtx-Alp per la presència d'aquests obstacles a la zona de vies, segons han informat des de Rodalies de Catalunya.

Ha tornat a passar! Via interfronterera tallada abans d’arribar a Puigcerdà. R3.



⛑639 ferits

🚔212 detingudes

👥31 empresonades



No es normalitzarà la situació fins que siguin totes lliures!#RevoltaPopular #BuchDimissió @mossos @rodalies @rod3cat pic.twitter.com/Qaj2B2MAeS — CDR de Cerdanya (@CerdanyaCDR) October 28, 2019

11:23 El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha tornat a mostrar plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra després del dispositiu d'aquest cap de setmana. Per Buch, el cos té un ''nivell d'autocrítica gegantí'' i es predisposa a ''ser el primer de plegar'' si el cos el ''defrauda i no fa la feina que ha de fer internament''.

11:23 La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmat que els incidents al carrer dels darrers dies han fet visible el conflicte i que sigui present a la premsa internacional "de manera continuada". En una entrevista al programa Els Matins de TV3, Paluzie ha afegit que això pot tenir aspectes positius i negatius i que, de moment, les enquestes del 10-N no indiquen que els aldarulls hagin de restar suports a l'independentisme.

11:02 Tensió als jutjats de Girona quan unes 150 persones han anat a autoinculpar-se en protesta per la sentència de l'1-O. Els Mossos, obeint la instrucció del TSJC que manava que només poguessin entrar-hi 25 persones, els han barrat el pas i la gent ha començat a cridar "Volem entrar! Volem entrar!" aixecant els papers enlaire. La situació ha comportat que s'hagués d'empènyer gent cap enfora, tancar la porta amb clau i, fins i tot, mobilitzar antidisturbis. Després d'una mediació entre representant de les entitats, Mossos i deganat, s'ha permès que aquells qui volien autoinculpar-se entressin un a un al jutjat de guàrdia. "No hi ha cap raó objectiva perquè no se'ns permetés", ha lamentat el membre de la junta nacional d'Òmnium Xavier Antich.

11:02 Alguns dels identificats pels Mossos a la Jonquera estudiaran denunciar els fets per "negligències" en l'actuació. Els joves diuen que els han retingut gairebé dues hores i que no han permès que un noi es fes una prova del sucre.

09:30 Cues en diversos jutjats de Catalunya en la resposta a la campanya d'autoinculpacions que ha organitzat Òmnium. Aquestes són les cues que s’estan formant davant dels principals jutjats de Catalunya 👨‍⚖️



Si manifestar-nos, expressar-se, mobilitzar-nos i votar és condemnable, tots nosaltres som culpables d’aquest suposat delicte!#JoMinculpo pic.twitter.com/z7CcM7fxxe — Òmnium Cultural (@omnium) October 28, 2019

09:26 L'entrada de la seu d'Òmnium Cultural ha patit un atac aquest diumenge al migdia. Algú ha col·locat banderes espanyoles i ha fet pintades. També han cremat algun objecte. "Una nova demostració d'intolerància. Malgrat els atacs, les amenaces i la repressió, seguirem compromesos amb la construcció d'un país just, democràtic i lliure", ha piulat l'entitat des del seu compte de Twitter.

Aquest migdia han tornat a atacar la nostra seu. Una nova demostració d’intolerància. Malgrat els atacs, les amenaces i la repressió, seguirem compromesos amb la construcció d’un país just, democràtic i lliure. pic.twitter.com/zGl9gEK4Zi — Òmnium Cultural (@omnium) October 27, 2019

09:25 Junqueras: "Amb el PSOE que amenaça amb el 155 i es nega a agafar el telèfon és impossible que arribem a acords". "No m'agrada que es cremi un contenidor però violència és condemnar a un segle de presó demòcrates per posar les urnes", defensa l'exvicepresident en una entrevista a eldiario.es.

09:24 Vox superaria per primera vegada la barrera dels 40 escons, segons una enquesta d'El Mundo. El PSOE perdria tres escons i el PP en guanyaria més de 30, mentre que ERC faria el "sorpasso" a Ciutadans.

09:21 ÚLTIMA HORA Els CDR criden a encerclar l'estació de Sants aquest dilluns a les 19h.

⚠️ ENCERCLEM SANTS ⚠️

🗓 Avui, 28

📍 Estació de Sants

⏱ 19h



🙋‍♂ Apropa't aquesta tarda a l'estació de Sants 🚂

👉 Fem entre totes un gran ⭕️ al voltant

👭 Quantes més siguem, més bé ens ho passarem

👉 Juntes som més fortes

🆘 T'esperem, no t'ho perdis❗️#RevoltaPopular pic.twitter.com/TVkzzbSEgN — CDR_Barcelonès (@CDR_Barcelones) October 28, 2019

19:14 EN DIRECTE Els manifestants que tallaven la C-17 i la C-25 l'han obert durant uns minuts, però han tornat a posar-se al mig de la carretera per tallar-la; vídeo de @fotomontanerhttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentenciaProces pic.twitter.com/6czR7mZhE0 — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

18:07 Els CDR han reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, que destitueixi el conseller d'Interior, Miquel Buch. En un comunicat, els comitès es queixen que dissabte es van veure de nou "pràctiques irregulars i fins i tot il·legals", com ara "l'ofec de dos manifestants, un pressionant amb la porra al coll i l'altre amb el genoll".

17:54 EN DIRECTE Desenes de persones segueixen tallant les carreteres C-17 i C-25 a Vic i Gurb. S'han repartit castanyes entre els manifestants; fotografies de @fotomontanerhttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/yzU5YUG98P — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

17:33 EN DIRECTE Tornen a tallar la C-17 i la C-25 a l'alçada de Vic i Gurb, a Osona. Els manifestants reparteixen castanyes entre els assistents; imatges de Josep M. Montaner (@fotomontaner) https://t.co/8p9dCtgOfB #SentènciaProcés pic.twitter.com/C85K53UwTf — NacióDigital (@naciodigital) October 27, 2019

17:31 VÍDEO Els Castellers de la Cerdanya pujaven en sentit nord i han decidit participar una estona del tall de la C-16 a Berga. Vídeo cedit https://t.co/aj9rfiX0aK #sentènciaprocés pic.twitter.com/xjBsJPe3uh — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 27, 2019

17:09 Els Mossos d'Esquadra van identificar dissabte a la nit a la plaça Tetuán de Barcelona un home per apuntar amb un punter làser el pilot d'un helicòpter policial que sobrevolava la zona dels aldarulls. L'home pot ser sancionat amb entre 30.001 i 600.000 euros.

16:17 Bad Gyal carrega contra els abusos policials a Catalunya i Xile. La cantant de Vilassar de Mar s'ha posicionat a través dels seu compte d'Instagram.

15:49 CRÒNICA La manifestació unionista escenifica la divisió dels partits en vigílies del 10-N, per Pep Martí. Els líders del PSC, Ciutadans i PP es manifesten per separat mentre que Vox protagonitza moments de tensió en l'acte convocat per Societat Civil Catalana.

15:58 Per aquest dilluns s'ha convocat un "tall indefinit" de l'AP-7 a la Jonquera. Les autoritats franceses, segons informa el diari Independánt, aturaran els camions a Narbona i els desviaran per rutes alternatives.