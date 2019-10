EN DIRECTE 13a jornada de mobilitzacions contra la sentència

18:59 Dues imatges de Martí Urgell que mostren l'abast de la manifestació per la llibertat al carrer Marina de Barcelona

La manifestació per la llibertat al carrer Marina de Barcelona, amb Collserola al fons. Foto: Martí Urgell La manifestació per la llibertat al carrer Marina de Barcelona, amb el mar al fons. Foto: Martí Urgell

18:52 EN DIRECTE La @policia espanyola registra les bosses de tots els joves que passen per la Via Laietana, on els @CDRCatOficial han convocat a les 19.30h



📹 @martiurgell https://t.co/kKPGthuUMS #SentènciaProcés pic.twitter.com/SggePSVsAc — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

18:51 EN DIRECTE Un grup de @SanitarisxRep es prepara a prop de la plaça d'Urquinaona i la Via Laietana, on els @CDRCatOficial han convocat una concentració a les 19.30h



🎥 @sergicamara https://t.co/kKPGthuUMS #SentènciaProcés pic.twitter.com/i1eWqLcREP — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

18:50 EN DIRECTE La manifestació «Llibertat» que ha omplert el carrer Marina, fins a una distància de 3,1 quilòmetres, des d'una perspectiva aèria



📸 @martiurgellhttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/Ak6wpbuf9P — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

18:44 Concentracions amb centenars de persones a Brussel·les, Londres i Glasgow per rebutjar la sentència de l'1-O.

EN DIRECTE Concentracions amb centenars de persones a Brussel·les, Londres i Glasgow per rebutjar la #SentènciaProcés https://t.co/kKPGthuUMS pic.twitter.com/MK24N5G2ww — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

18:36 "La repressió busca invisibilitzar", assenyala Elisenda Paluzie. Per això nomena els noms de tots els empresonats a les protestes per la sentència.

18:36 Elisenda Paluzie (ANC): "Cal una resposta política i institucional a l’alçada del moment històric que estem vivint. Des de les institucions calen propostes polítiques que recullin el clam del carrer Marina".

18:30 Marcel Mauri (Òmnium): "L’únic camí possible per resoldre el conflicte és el diàleg. Ho ha dit Amnistia Internacional: els presos i preses polítiques han de tornar a casa".

18:30 Anaïs Franquesa, d’Iridia: "Catalunya sempre ha respost com un sol poble quan es restringeixen llibertats. Creiem en un país on ningú sigui víctima de la brutalitat policial per defensar els seus drets".

18:30 EN DIRECTE Maria Rovira, representant de la Unió de Pagesos (@uniopagesos): “La sentència del Suprem és una condemna a la dissidència política”https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

18:26 EN DIRECTE Segons la Guàrdia Urbana (@barcelona_GUB) la manifestació al carrer Marina ocupa una distància de 3,1 quilòmetreshttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/hDjdiSlQQb — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

18:20 Blanca Bragulat, parella de Jordi Turull: "A nosaltres la violència no ens representa. Ni ara, ni mai. Hem estat, som i serem un poble que afronta les injustícies amb valentia i coratge, des del pacifisme i la no violència".



"Cap sentencia, per dura que sigui, canviarà les aspiracions polítiques de milions de catalans".

18:05 ÚLTIMA HORA: La Guàrdia Urbana xifra en 350.000 les persones que han participat en la manifestació que travessa el carrer Marina de Barcelona.

17:52 La manifestació, amb centenars de milers de persones que hi ha al carrer Marina, avança en direcció cap a l'escenari on es llegiran els parlaments.

EN DIRECTE La manifestació, amb centenars de milers de persones que hi ha al carrer Marina, avança en direcció cap a l'escenari on es llegiran els parlaments; informa @JordiVelert https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/DORlyxKHck — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

17:46 🎥 EN DIRECTE La imatge aèria de l'helicòpter del @324cat mostra milers i milers de persones al carrer Marina en el marc de la manifestació unitària «Llibertat»https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/zkzYHvs26R — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

17:34 EN DIRECTE | VÍDEO El grup d'espontanis que es reivindiquen de l'@assemblea canten "independència és llibertat". Alguns porten caretes de Puigdemont (@KRLS) i la samarreta "Jo soc ANC"; informen @_Sara_Gonzalez_ i @JordiVelerthttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/ArKkIR1pVk — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

17:31 EN DIRECTE Un grup d’espontanis que es reivindiquen de l’ANC (@assemblea) es posen a la capçalera en contra de la voluntat dels organitzadors; informa @JordiVelert https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/LNZTFFdWfL — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

17:15 EN DIRECTE Desenes de manifestants reivindiquen la reclamació #SpainSitAndTalk amb diverses pancartes i càntics. Molts crits de "llibertat" a tots els racons de la concentració; informen @_Sara_Gonzalez_ i @JordiVelert https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/ueqb8Le70s — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

17:10 EN DIRECTE Ambient festiu al carrer Marina, amb cançons de @txarango i @buhosoficial. Milers de persones omplen aquesta avinguda que travessa els barris de Fort Pienc i la Vila Olímpica; imatges de @JordiVelert https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/IdHY0Q0bUF — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

17:05 El vicepresident Pere Aragonès recalca que "per molts segles de presó que hi hagi", el país segueix "dempeus". "S'ha demostrat l'objectiu comú dels partits perquè la mobilització sigui un èxit", ha recalcat Aragonès.

17:04 El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura: "Arribarem tan lluny com la gent vulgui". Reivindica la "unitat" de l'última setmana i apunta que l'acte amb alcaldes d'aquest matí a Palau indica que estan "conjurats" per "seguir endavant".

17:02 EN DIRECTE Molta gent concentrada també a la part final del carrer Marina, a davant l'escenari, on ha de finalitzar la marxa amb un acte polític



🎥 @AlbertAlemany https://t.co/kKPGthuUMS #SentènciaProcés pic.twitter.com/LRRT3P3o7h — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

17:01 EN DIRECTE @davidbonvehi, des de la manifestació al carrer Marina: «Volem reivindicar una Catalunya que suma i que vol un futur sense presos ni exiliats» https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/ZFBB3Ob2aM — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

16:59 "Això no és una rebequeria, és una obligació", ha dit el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que ha demanat a Pedro Sánchez que no faci "oïdes sordes" i que afronti una sortida política al conflicte. Ha reivindicat també la "transversalitat" de la mobilització.

16:56 EN DIRECTE El president @QuimTorraiPla ja ha arribat a la manifestació unitària al carrer Marina. Desenes de personalitats polítiques i de l'àmbit civil són a la concentració que comença ara a les 17h de la tarda https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/HkduJFTrPN — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

16:51 EN DIRECTE Pere Aragonès (@perearagones), Gabriel Rufián (@gabrielrufian) i Laura Borràs (@LauraBorras) ja són a la manifestació «Llibertat» al carrer Marina de Barcelona. Ja hi ha milers de persones a Barcelonahttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/5p8Pgslfpl — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

16:41 "A més repressió, més mobilitzacions hi haurà", assegura la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que assegura que el que busca l'estat espanyol és que la ciutadania tingui "por" i deixi de mobilitzar-se. "Continuarem la lluita fins a culminar l'autodeterminació", ha conclòs just abans de la manifestació al carrer Marina de Barcelona.

16:40 EN DIRECTE Imatges del carrer Marina, a pocs minuts que comenci la manifestació unitària «Llibertat» a Barcelona; fotografies de @AlbertAlemany https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/r0j6IvLiXC — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

16:35 EN DIRECTE Milers de persones ja omplen el carrer Marina a només mitja hora perquè comenci la manifestació; ho explica @JordiVelert https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/1L0mxnGRaV — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

16:29 El dirigent de la CUP Albert Botran assegura que no volen formar part d'un Estat que només respon amb "repressió". "La resposta ciutadana ha estar a l'alçada", afirma, tot defensant també la gent que "ha plantat cara" a la policia. Crítica que el Govern de la Generalitat no ha estat "a l'alçada" i s'hagi "alineat amb la repressió de l'Estat". La manifestació d'aquest dissabte va de ser, ha dit, "un toc d'atenció" a l'executiu presidit per Quim Torra.

16:04 EN DIRECTE Quan falta una hora per a la mobilització ja hi ha molt ambient al carrer Marina. La gent es va desplaçant en direcció a la zona de la Vila Olímpica; vídeo de @_Sara_Gonzalez_https://t.co/ASgHuwt9Ld #SentènciaProcés pic.twitter.com/mPMYc1QabN — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

15:46 EN DIRECTE Desenes de persones ja s'apleguen al carrer Marina de Barcelona, una hora i quart abans de la convocatòria. Des de l'escenari es fan proves de so; vídeo d'@AlbertAlemany https://t.co/kKPGthuUMS #SentènciaProcés pic.twitter.com/J5Pq9uaQzg — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

15:32 VÍDEO Amnistia Internacional dona suport a protestes d'arreu del món... i ignora Catalunya. L'ONG es fa ressò de les mobilitzacions a Hong Kong, Xile, el Líban, l'Equador, el Regne Unit i, fins i tot, el Brasil i Guinea... però no fa referència al cicle d'accions contra la sentència de l'1-O.

15:31 EN DIRECTE L'Ajuntament de Barcelona retira els contenidors de la zona de Marina, on a les 17h comença la manifestació «Llibertat» de les entitats https://t.co/ASgHuwt9Ld #SentènciaProcés pic.twitter.com/EUR8vZzLsT — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

14:58 El diagnòstic de tres experts en lluita no-violenta: «Sense desobediència civil, Catalunya està morta». Ramón Grosfoguel, Stellan Vinthagen i Ayla Bakkali, activistes i referents internacionals en aquest àmbit, analitzen l'escenari obert al país després de la sentència. Un text d'Andreu Merino.

14:43 Sánchez: "Si el govern de Rajoy va ser una fàbrica d'independentistes, un del PP, Cs i Vox en seria una factoria". S'ha preguntat també com s'hauria gestionat la crisi catalana amb Podemos afirmant que "hi ha presos polítics" i "dret a l'autodeterminació".

14:43 Casado defineix els partits signants del manifest per l'autodeterminació com "la foto dels socis de Sánchez". El líder del PP presenta el seu partit com l'alternativa "de la concòrdia, l'experiència de gestió i el progrés".

14:04 El president del Col·legi de Metges carrega durament contra Pedro Sánchez per les "formes" de la seva visita a l'Hospital de Sant Pau i per bloquejar l'accés a urgències



Sr @sanchezcastejon Su visita @HospitalSantPau no fue un error. Pero el procedimiento y las formas fueron muy inadecuadas. Instrumentalizar seleccionando heridos, bloquear el servicio de urgencias, ningunear la dirección, mostrar un subfusil en un centro hospitalario... y (1) — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) October 26, 2019 ahora cuestionar a unos profesionales sanitarios (no son funcionarios como dijo) de uno de los mejores hospitales del pais porque legítimamente manifestaron su indignación, no ayuda mucho a esa concordia convivencial que una mayoría reivindicamos desde posiciones diversas (y2) — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) October 26, 2019

14:02 Roldán acusa els independentistes d'estar "instal·lats en la insurrecció" i de voler "repetir el cop de 2017". La líder de Ciutadans insisteix en responsabilitzar el president de la Generalitat, Quim Torra, dels aldarulls per haver "esperonar els radicals".

13:24 Les imatges que mostren com ha punxat Parlem en la seva reaparició després de dos anys de silenci Més gent s'ha sumat a la concentració de Parlem, però hi ha menys persones que les 1.700 que va reunir Ciutadans la setmana passada i que omplien una mica més de la meitat de la plaça Sant Jaume @324cat #SentènciaProcés pic.twitter.com/KTK1PIEvx2 — Marc Guadilla (@Marc_Guadilla) October 26, 2019

13:22 EN DIRECTE Una manifestació espanyolista a Girona congrega tot just desenes de persones. La marxa ha passat per la subdelegació del govern espanyol, entre crits de "yo soy español" o "colpistes a la presó".

Ara la manifestació de la "Gran altra majoria" a Girona....permeteu-me que se m'escapi el riure 😂 pic.twitter.com/rl9nVChsnl — Esther Budó Satyagraha #FemXarxa (@ebudo6566) October 26, 2019

13:05 Calvo nega que existeixi el dret a l'autodeterminacióhttps://t.co/uxDLGVxpyv #SentènciaProcés — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

12:17 La plataforma Parlem congrega desenes de persones a la plaça Sant Jaume. Ferran Pedret, diputat del PSC, fa costat als manifestants

11:37 L'acte a Palau, després del cant dels Segadors, es tanca amb crits a favor de la llibertat dels presos. A la recepció dels alcaldes hi ha acudit la plana major del Govern amb l'absència del conseller d'Interior, Miquel Buch, focus de crítiques per l'actuació dels Mossos durant els aldarulls

11:31 El president de la Generalitat, Quim Torra, agraeix el suport dels alcaldes i apunta que el camí cap a l'autodeterminació "ja no té retorn". "El capteniment democràtic del poble de Catalunya no serà aturat per la repressió, les amenaces o les multes", assenyala. Els crits d'independència ressonen a Palau quan acaba el discurs de Torra

11:29 Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Deltebre, ha lamentat la repressió i ha apuntat que Catalunya aconseguirà la "llibertat" encara que "l'opressor" hi estigui en contra.

11:23 Ramon Vancells, alcalde de Monistrol de Calders, s'ha saltat el guió de l'acte per queixar-se del "seguidisme" de les institucions catalanes respecte "l'estat opressor". Ho ha fet vestint una samarreta reclamant la dimissió de Miquel Buch, conseller d'Interior, i del ministre Marlaska.