Una veïna de Girona, ferida greu per l'impacte d'una bengala provinent de grups d'ultradreta

Una veïna de Girona ha hagut de ser ingressada a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, després de resultar ferida amb caràcter greu arran de l'impacte d'una bengala quan es trobava al seu balcó, justament al costat d'una estelada. Els fets van ocórrer divendres a la nit, al carrer Figuerola. Actualment el gabinet Salellas Advocats porta l'acusació del cas, i ja ha demanat la col·laboració de la ciutadania per aconseguir fotografies o vídeos que puguin reproduir els moment.De fet, el bufet d'advocats ja va denunciar el passat divendres que circulaven diversos grups d'ultradreta per la zona. "Tenim la sospita que la van disparar des dels grups d'ultradreta espanyolista que es manifestaven", van indicar des de Salellas Advocats, que també han precisat que és possible que els Mossos d'Esquadra ja investiguin els fets, ja que va ser la policia catalana qui va recollir la bengala.

