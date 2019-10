El govern del Quebec reivindica una «negociació pacífica» entre Catalunya i l'Estat

El govern del Quebec ha reclamat una "negociació pacífica" entre Catalunya i l'Estat per resoldre el conflicte polític. "No és habitual que el Quebec es fiqui dins els afers polítics interns d'altres nacions. Però no podem restar indiferents davant les dures condemnes als polítics catalans elegits democràticament", assenyala el comunicat del govern quebequès, fet públic el passat 15 d'octubre.En el breu text, el primer ministre, François Legault, fa una crida a aquesta "negociació pacífica" i assenyala que "la intimidació institucional o la violència no són mai la solució". "La nació quebequesa té relacions amistoses amb Espanya i Catalunya i desitja de tot cor una solució negociada i justa", ha puntualitzat Legault.Per la seva banda, la ministra de Relacions Internacionals, Nadine Girault, ha reiterat la voluntat de no voler interferir en els 'afers interns' d'Espanya, però que no poden ser "indiferents" a la situació que es viu a Catalunya. "Confiem que s'eviti la violència i s'afavoreixi un desenllaç pacífic a Catalunya", ha conclòs Girault.

