El govern de Madrid demanarà que no s'autoritzin manifestacions en solidaritat amb l'independentisme

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assenyalat aquest diumenge que demanarà una reunió "urgent" a la delegació del govern espanyol per demanar-li, entre altres, que no autoritzin noves manifestacions en solidaritat amb l'independentisme "fins que no cessi definitivament la violència als carrers de Catalunya".Així ho ha comunicat Díaz Ayuso durant una visita a Sotillo de l'Adrada -Àvila-, on ha assenyalat que no es poden "permetre ni tolerar disturbis violents" com els esdevinguts aquest dissabte al voltant de la plaça de Callao, ja que "perjudiquen greument la imatge de la Comunitat de Madrid i d'Espanya"."Critico enèrgicament la deixadesa del Govern central en matèria de seguretat en aquests dies, ja que està totalment sobrepassat davant els esdeveniments", ha aprofundit la líder regional, qui entén que davant els disturbis cal "extremar l'autorització" de manifestacions "ultra, siguin del signe que siguin".En aquesta línia, ha precisat que no es "tracta de la seva prohibició", sinó d'"extremar la identificació i precedents" de les associacions convocants, especialment davant concentracions "amb un escenari ben diferent com és el suport d'un intent de cop d'Estat".Ayuso ha basat les seves peticions en la Llei Orgànica 9/1983, article 10, que indica que "si l'autoritat governativa considerés que existeixen raons fundades que puguin produir-se alteracions d'ordre públic, amb perill per a persones o béns, pot prohibir la reunió o manifestació o, si escau, proposar la modificació de la data, lloc, durada o itinerari de la reunió o manifestació".

