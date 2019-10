Mor un jove de 26 anys en caure de la moto i ser atropellat per un turisme a la C-17 a Barcelona

Un motorista de 26 anys ha mort aquest matí després de ser atropellat per un turisme a la C-17 al districte de Nou Barris de Barcelona, segons ha informat l'ajuntament de la capital catalana.El sinistre ha succeït a les 06:45 hores d'aquest diumenge quan el motorista ha patit una caiguda a la via sense que es veiés implicat cap altre vehicle. Quan el jove ha intentat aixecar la motocicleta un turisme que circulava per aquesta C-17, en sentit Puigcerdà, l'ha atropellat.Fins al lloc de la fets s’han desplaçat unitats de la Guàrdia Urbana i el SEM. L'Ajuntament de Barcelona ha activat el servei d'atenció psicològica municipal per atendre els familiars. Aquesta és la dissetena víctima mortal en accident de trànsit aquest any a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor