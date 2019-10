Llibertat provisional pels vuit detinguts pels disturbis de Tarragona

El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha decretat llibertat provisional per a les vuit persones detingudes en relació amb els aldarulls viscuts divendres a la nit a la ciutat, els quals estan acusats de desordres públics. La magistrada ha acordat també mesures cautelars per tots ells.Els detinguts hauran de comparèixer cada quinze dies als jutjats, se'ls ha retirat el passaport i se'ls prohibeix sortir del territori, així com participar o aproximar-se en actes o manifestacions, a menys d'un quilòmetre durant un període de sis mesos.

