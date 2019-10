Així funciona l'aplicació mòbil del Tsunami Democràtic

L'aplicació pregunta la disponibilitat a l'ususari. Foto: ND

El Tsunami avisarà els usuaris de noves accions a través de l'app. Foto: ND

El Tsunami Democràtic ja ha posat en marxa la seva aplicació per a dispositius mòbils, de moment només disponible per a Android, a través de la qual anunciarà les noves accions de protesta per la sentència del judici de l'1-O . Després d'aconseguir mobilitzar milers de persones aquest dilluns i bloquejar durant hores l'aeroport del Prat , les altes al sistema són constants.Per accedir-hi, el primer pas és descarregar l'aplicació a través de la pàgina web de la plataforma. Un cop instal·lada és necessari disposar d'un codi QR que circula entre cercles de confiança i que permet accedir al sistema. Després d'escanejar el codi, l'aplicació pregunta a l'usuari la seva disponibilitat de cara a futures accions.El primer que cal respondre és els dies de la setmana en què la persona té possibilitats de participar en alguna acció. El segon pas, fer el mateix amb les franges horàries. Per últim, també hi ha l'opció de posar a disposició del Tsunami qualsevol vehicle de què es disposi. De patinets a cotxes, passant per tractors i bicicletes.Després de completar aquests camps, l'aplicació demanarà permís per accedir a la localització del dispositiu mòbil. Aquest pas és indispensable perquè el sistema avisarà l'usuari de les pròximes accions que es duguin a terme en el seu àmbit territorial.La gran quantitat de persones que estan donant-se d'alta a l'aplicació fa que, a estones, aquesta funcioni amb certa lentitud.

