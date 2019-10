Borràs: «Si no hi ha hagut resposta institucional a la sentència és perquè alguns no l'han volgut»

La portaveu i candidata de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat que si no hi ha hagut una resposta institucional a la sentència "és perquè alguns no l'han volgut". Durant la seva intervenció en una trobada de la candidatura de JxCat al 10-N, Borràs ha retret que "persones assegudes a la taula" per definir la resposta al Tribunal Suprem –en referència implícita a ERC- "tinguessin altres prioritats". "No és just que qui boicoteja la resposta s'aprofiti de la manca d'unitat", ha reblat.Durant el seu discurs Borràs ha criticat les actuacions policials viscudes durant les protestes contra la sentència de l'1-O i ha assegurat que faran "el possible" perquè se'n penalitzi "els responsables". Així, encara que ha matisat que s'ha de detenir els delinqüents i vàndals, "que hi són", també s'ha d'ajustar l'actitud "a protocols i deontologia professional". "Hem vist actuacions indecents, vergonyoses i indignants dels cossos policials envers persones, joves i grans, asseguts, desarmats, periodistes fent la seva feina, pacífics", ha lamentat Borràs.En aquest sentit, n'ha responsabilitzat, també, els Mossos d'Esquadra i ha demanat "poder-se tornar a sentir orgullosa" del cos, com creu que els catalans se'n van sentir després dels atemptats a la Rambla de Barcelona o després de l'1-O. "Volem sentir-nos-en orgullosos perquè ens defensen i no perquè alguns ens ataquen", ha insistit.També en relació a les protestes, Borràs ha explicat que encara que s'hi exigeix la fi de la repressió, també s'hi demana als polítics "que espavilin". Així, ha anunciat que JxCat vol "agafar la iniciativa". A més, ha avisat els adversaris polítics que no els "podran tombar" i ha assegurat que seguiran "tossudament alçats". Borràs ha explicat que "no valen equidistàncies, mitges veritats ni mitges mentides" i ha indicat que "o s'és demòcrata o no s'és".Borràs s'ha referit als intents del president de la Generalitat, Quim Torra, per parlar amb el president en funcions espanyol, Pedro Sánchez , i ha assegurat que aquest "ni vol, ni sap, ni pot" dialogar amb Torra perquè "ni vol, ni sap, ni pot dir què pensa fer" per resoldre el problema polític a Catalunya."La democràcia espanyola està en funcions des de la sentència, per no dir que està en defunció", ha etzibat Borràs, que ha retret al cap de l'executiu espanyol que exigeixi a Torra una condemna de la violència –que ha recordat que ja ha fet– com a "una excusa i un pal·liatiu" per no parlar-hi. "Deixi les excuses de mal governant", ha exigit. En aquest sentit, i ja encarant les eleccions del novembre, Borràs ha avisat que els seus vots "no seran a canvi de res" i ha dit que no faran president a ningú que "no respecti la democràcia i els anhels de llibertat".

