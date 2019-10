La CUP convoca càrrecs electes de les forces «democràtiques» per una proposta postsentència

La CUP ha convocat per a aquest dilluns càrrecs electes de totes les formacions "democràtiques" per ultimar una proposta postsentència "que estigui a l'alçada del moment popular". A través d'un comunicat, els cupaires han explicat que l'objectiu és culminar en una Taula Internacional per a l'Autodeterminació, l'Amnistia i la Llibertat.Hi estan cridats a participar tant electes a nivell local (alcaldes i regidors), com també diputats i diputades a nivell de país. I la CUP ha explicat que ha decidit prendre la iniciativa després de copsar la "incapacitat" del Govern de donar una resposta política "a l'alçada de les mobilitzacions populars que estan desbordant el país". La trobada serà a les 19 hores a les Cotxeres de Sants.La proposta que la CUP posa sobre la taula ha de possibilitar, segons la formació, "el final de la repressió, l'amnistia, l'exercici de sobirania per dur a terme polítiques socioeconòmiques sense les restriccions que imposa l'Estat i l'exercici del dret a l'autodeterminació".

