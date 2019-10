Casado visita Barcelona aquest dilluns davant el «fracàs» de Sánchez amb Catalunya

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat que visitarà aquest dilluns Barcelona i es reunirà amb membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. "Són el nostre orgull i estan patint hores i dies terribles", ha afegit Casado en referència als aldarulls dels darrers dies arran de la sentència del procés.Així mateix, el candidat dels populars a les eleccions del 10-N s'ha erigit com a alternativa davant del "fracàs" del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, amb Catalunya. "Catalunya ha estat, ha de ser i serà una terra de pau, de seny i legalitat i lluitaré amb tot l'estat de dret perquè ningú posi en risc el nostre futur, perquè nosaltres també som i ens sentim catalans", ha defensat des de Toledo.Casado ha preguntat al president Sánchez què més ha de passar a Catalunya per "posar ordre a aquesta sagnia en la prosperitat i la convivència". "El que fa falta a Espanya és un govern que lideri i que no estigui enclaustrat a la Moncloa; un govern previsor i no un sobrepassat, que sàpiga prendre decisions i que no busqui excuses ni li tremolin les cames per haver-les de prendre. Un govern que garanteixi l'ordre púbic i que no deixi tirades a les forces de seguretat", ha defensat el líder dels populars.Segons el president de PP, el "terrorisme al carrer" des de la publicació de la sentència del procés el passat dilluns ha provocat la caiguda de 600 milions d'euros en l'activitat econòmica catalana. I ha afegit que els talls a les carreteres han tingut un impacte diari de 25 milions.

