Asens demana a Torra i Sánchez que deixin d'amagar-se darrere Buch i Marlaska

El candidat dels comuns a les eleccions del 10-N, Jaume Asens, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, i al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que no facin deixadesa de funcions i deixin d'amagar-se darrere del conseller de l'Interior, Miquel Buch, i el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska.Segons Asens, tant Torra com Sánchez tenen una actitud "irresponsable". En una atenció als mitjans de comunicació, Asens també s'ha dirigit al líder de Cs, Albert Rivera, per retreu-li que faci de "piròman" i compari la situació d'aldarulls a Catalunya amb la d'un conflicte bèl·lic com el d'Iraq o Síria. El cap de llista dels comuns ha defensat que el que està passant en els darrers dies a Catalunya no només és un problema d'ordre públic sinó, sobretot, un problema polític que cal abordar. En aquest context, ha carregat tant contra el Palau de la Generalitat com contra la Moncloa. Segons Asens, el president Torra està més preocupat per "gesticular" i està immers en la incoherència de "portar a la mà dreta una porra i a la mà esquerra una pancarta". "Crida a la mobilització i després rep els mobilitzats a cops de porra", ha lamentat.Pel que fa al president Sánchez, Asens li ha recriminat que hagi convocat eleccions coincidint amb la publicació de la sentència del procés ja que ha considerat "previsibles" aquestes reaccions. A més, li ha retret que no aporti cap solució per a Catalunya més enllà del Codi Penal i ha apostat pel diàleg.

