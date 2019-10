Surt en llibertat un dels tres detinguts per la policia espanyola arran dels aldarulls de la vaga a Girona

La jutgessa d'Instrucció 2 de Girona ha deixat en llibertat un dels tres detinguts per la Policia Nacional en els aldarulls que es van produir a la ciutat el passat divendres. La magistrada ho ha decidit després de prendre declaració als policies, testimonis i al propi acusat. La Fiscalia no ha demanat l'ingrés a presó per aquest detingut, per això ha pogut sortir en llibertat.Pel que fa als altres dos detinguts, un ja ha acabat la seva declaració i l'altre continua fent-la. La jutgessa decidirà un cop acabades les compareixences si acorda la presó provisional o una altra mesura cautelar. A l'exterior dels Jutjats de Girona es concentren desenes de persones des de primera hora del matí en suport als detinguts.

