Marlaska assegura que a Catalunya hi ha un «problema estrictament d'ordre públic»

"Un problema estrictament d'ordre públic". És el que el govern espanyol assegura que hi ha a Catalunya, i no cap conflicte polític. Així ho ha assegurat el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la roda de premsa d'aquest diumenge al migdia a la Moncloa.El ministre ha enviat un "missatge polític" a l'independentisme per afirmar que, qui ha volgut exercir el seu dret a manifestar-se de manera pacífica "ja ho ha fet". "Qui se situa en el desordre públic es troba amb la Constitució i el Codi Penal amb tota contundència", ha advertit. Marlaska ha xifrat en 288 els agents policials ferits, en 194 les persones detingudes i en 18 els empresonats.Segons dades del Ministeri d'Interior, el balanç és de 153 mossos d'esquadra ferits, 134 policies nacionals i un membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els detinguts han estat practicats majoritàriament per la policia catalana -153 del total de 194-, mentre que l'espanyola s'ha encarregat de detenir 32 persones i la Guàrdia Urbana, vuit. La majoria dels detinguts -un 87%-, són de nacionalitat espanyola i un 13% estrangers, han puntualitzat des del ministeri. Hi ha un 84% de majors d'edat i un 16% de menors.Pel que fa als vehicles malmesos, se'n comptabilitzen 267. D'aquests, 43 pertanyen al cos dels Mossos d'Esquadra, 221 a la Policia Nacional i tres a la Guàrdia Urbana.

