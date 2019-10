Torra torna a trucar Sánchez però la Moncloa diu que està reunit

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a trucar al cap del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, aquest diumenge. La secretaria del Govern s'ha posat en contacte de nou amb la Moncloa, aquest matí, però l'executiu espanyol ha insistit que Sánchez no s'hi podia posar perquè està reunit.Des de Palau ja van trucar ahir a Sánchez, amb la mateixa resposta. Torra va enviar una carta al seu homòleg on advertia que negar-se ara al diàleg és una "irresponsabilitat" que la comunitat internacional "no entendrà". La Moncloa ha condicionat parlar amb Torra a una "condemna rotunda de la violència". El president del Govern ja va dir al migdia que "cap forma de violència" representa el Govern ni l'independentisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor