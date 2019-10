Els Mossos detecten un gran nombre de drons no autoritzats sobrevolant zones d'aldarulls

Els Mossos d’Esquadra han detectat una gran quantitat de vols no autoritzats de drons a Barcelona durant els últims dies, coincidint amb els aldarulls i protestes per la sentència de l’1-0. Segons han informat els Mossos, divendres se’n van detectar 53, i dissabte 32.Durant aquests dies els Mossos d'Esquadra han limitat l'ús de l'espai aeri a la capital catalana, i els drons detectats sobrevolaven les zones on hi va haver mobilitzacions. La policia recorda que està prohibit fer volar aquests aparells per sobre de la ciutat, zones d’edificis, per sobre de les persones i de nit en general. En algun cas han pogut veure el propietari recollint el dron, però “per motius de seguretat" no l'han pogut identificar presencialment.Els Mossos han limitat l'ús de l'espai aeri a Barcelona de manera que només poden volar aeronaus policials i autoritzades en el centre de Barcelona. Els Mossos recorden que utilitzar drons fora de les limitacions permeses pot comportar una falta molt greu en matèria de seguretat ciutadana i de la normativa aèria. El fet que a més estigui restringit l’espai aeri és un agreujant.

