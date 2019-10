Colau exigeix a Torra i Sánchez un diàleg «real» i una negociació «allunyada de la gesticulació»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, i al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'asseguin a dialogar i ho facin "amb responsabilitat". "Si els governs català i espanyol poden parlar per coordinar operatius policials, com és possible que no siguin capaços de parlar del problema polític de fons que tenim?", s'ha preguntat.Així, ha demanat una taula de diàleg "permanent i estable" per generar un "nou clima" que refaci ponts que actualment "no existeixen", allunyada de la "gesticulació". Colau ha constatat la "incomoditat" amb el plantejament de la trobada entre el Govern i els alcaldes de dissabte al matí i assegura que ja va traslladar que li semblava "precipitada".En una compareixença davant dels mitjans de comunicació a la Galeria Gòtica, l'alcaldessa de la capital catalana ha fet una crida a generar les condicions per a la negociació efectiva, abandonant "posicions de màxims" i "línies vermelles", malgrat la convocatòria electoral. "La solució política al conflicte no arribarà en poc temps, però cal una sortida a curt termini per desbloquejar i avançar", ha insistit. Per això, ha reclamat no negar que la presó dels líders independentistes impedeix trobar sortides al conflicte i, alhora, evitar les "retòriques maximalistes".Preguntada sobre la seva absència en la reunió d'aquest dissabte al matí entre l'executiu català i els alcaldes de les capitals catalanes, Colau ha reconegut que, malgrat la predisposició inicial a anar-hi, la "poca claredat" en el plantejament de Torra –de qui reconeix que està en desacord amb algunes de les seves últimes declaracions- i la "precipitació" en la convocatòria va provocar que no ho veiés "clar" i així afirma que ho va traslladar. Amb tot, ha demanat no abundar en les "diferències" i treballar per sumar.A la tarda, quan Torrent la va convocar a una trobada "àmplia i transversal" amb agents econòmics va considerar "convenient" i "oportú" anar-hi. L'alcaldessa ha explicat que va ser una reunió "tranquil·la i serena" sense la pressió del focus mediàtic per "desescalar" el conflicte.També ha demanat al líder de Cs, Albert Rivera, que aquest diumenge al matí ha convocat un acte a la plaça Sant Jaume, cessar les declaracions "incendiàries" i les difamacions dels últims dies davant d'una situació "complicada" com la que viu el país.L'alcaldessa de Barcelona també s'ha mostrat partidària que es revisin els protocols per l'ús de material policial com les pilotes de goma, prohibides a Catalunya, i que s'obrin les investigacions convenients i s'ha distanciat de les declaracions del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Un ministre no pot dir que tots els casos de denúncies de males praxis són falses", ha precisat.En aquest sentit, evitant la "crítica generalitzada", Colau ha reconegut la "dificultat" de les tasques policials dels darrers dies, però reclama "no tenir por" a investigar possibles procediments incorrectes precisament perquè la policia és "qui té l'ús exclusiu de la força".Finalment, ha insistit en "escoltar" la gent jove i evitar criminalitzar-los: "cal separar les actituds violentes del malestar que ve de la frustració perquè no se senten ni representats ni escoltats". "La gent jove hi té molt a aportar i a dir per millorar la nostra democràcia", ha reblat.L'Ajuntament de Barcelona farà públic la setmana que ve un recompte definitiu dels desperfecte ocasionats pels aldarulls de les sis últimes nits.

