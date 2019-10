Budó, sobre l'espai de treball al Parlament: «Tot plegat va donar una visió de confusió»

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha valorat els espais de trobada al Parlament d'aquest dissabte a la tarda. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest diumenge al matí, la portaveu ha explicat que el Govern es va "trobar" una reunió convocada al Parlament, sense tenir-ne coneixement: "Tot plegat va donar una visió de confusió".Hi van assistir el president de la cambra, Roger Torrent, l'alcaldessa Ada Colau, sindicats i entitats. Al matí, el Govern va convocar Torrent i Colau a una reunió però "no van voler" anar-hi, segons Budó. La consellera també ha opinat que unes eleccions ara a Catalunya no serien "gens positives".La reunió al Parlament ha provocat diverses crítiques internes. Algunes entitats creien que el Govern seria a la reunió de Torrent, Colau, sindicats, entitats i patronals. Des de Palau asseguraven ahir que l'executiu no hi estava convocat, però Torrent assegura que sí, tot i que ni Quim Torra ni cap conseller hi van poder anar per horaris. JxCat ha demanat una reunió amb Torrent per queixar-se, però el president del Parlament ha argumentat que cap partit no hi estava cridat.

