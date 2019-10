VÍDEOS Cs punxa i és incapaç d'omplir la plaça de Sant Jaume per la unitat d'Espanya

VÍDEO La convocatòria de @CiutadansCs no aconsegueix omplir ni mitja plaça Sant Jaume. Aquesta és la imatge de la concentració 10 minuts després de la convocatòria, la gent no ompli ni l'espai habilitat amb cordills per l'organització; informa @rogertugas https://t.co/ncSZdtqbZf pic.twitter.com/56H4E1HDGK — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

.@Albert_Rivera defensa els cossos de seguretat i clama contra els llaços grocs, l'escola catalana i TV3 en una plaça Sant Jaume que ha quedat lluny d'omplir-se en la concentració unionista de Cs https://t.co/ncSZdtqbZf pic.twitter.com/SFqBZuEXK5 — NacióDigital (@naciodigital) October 20, 2019

La plaça de Sant Jaume de Barcelona ha quedat lluny d'omplir-se en la convocatòria de Cs d'aquest diumenge per reivindicar la unitat d'Espanya. Un total de 1.700 persones -segons la Guàrdia Urbana- han secundat la concentració del partit, però la zona habilitada s'ha quedat gran i tan sols ha aconseguit que l'espai central quedés ple de gent, amb els laterals clarament buits. Malgrat tot, el líder de la formació, Albert Rivera, s'ha vist amb forces per exigir a Pedro Sánchez que cessés Quim Torra."No hi ha foc, amenaça o senyalament que pugui frenar-nos com a país", ha asseverat Rivera, que també ha amenaçat l'independentisme que, qui "intenti trencar Espanya, acabaran a la presó". "Torra a presó!", clamaven alguns dels concentrats. Igualment, ha negat que Torra hagi de dimitir, com reclamen altres partits, sinó que ha exigit que Sánchez el faci fora amb l'aplicació del 155 per "tornar a la convivència"."Us prometo que hi ha més persones que volen viure unides que necis i radicals que ens volen separar", ha cridat el líder de Cs, en un discurs íntegrament en castellà, i també ha tornat a criticar els llaços grocs, l'escola catalana o TV3 durant el discurs. La formació unionista podria patir una dolorosa patacada el 10-N, segons les enquestes, però tot i això Rivera ha tret pit i ha tingut un record per als "policies ferits pels separatistes radicals", sense ni citar els activistes agredits pels cossos policials.Pel que fa a la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, ha dibuixat un escenari quasi bèl·lic a Catalunya i ha assegurat que hi ha famílies que "no porten els nens a l'escola perquè no saben si els podran tornar a recollir", malgrat lamentar que això no surti als mitjans de comunicació. "No us agradaria que un català valent que s'ha jugat el tipus aquí governi a la Moncloa?", ha preguntat als concentrats, en referència a Rivera. "Aquest és el lloc d'Europa amb més valentia concentrada!", ha asseverat, en relació a la plaça de Sant Jaume.Finalment, la líder de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha tingut un lapsus i ha començat afirmant que "a Quim Torra se l'ha de fer fora de Cata...", però s'ha corregit: "Se l'ha de fer fora del Govern!". "Prou de defensar els totalitaris, senyor Torra!", ha clamat, i ha carregat durament contra Miquel Iceta per no donar-li suport a la moció de censura pel fet d'anar "amb la calculadora electoral". Roldán, de fet, viu un moment complicat i no és ben vista ni pel propi electorat , així com algunes projeccions assenyalen que podria arribar a perdre la meitat dels diputats al Parlament.L'acte tenia per lema "Ja n'hi ha prou! Justícia i Convivència" i, amb el desplegament d'una gran lona amb el cor característic de Cs, amb les banderes catalana, espanyola i europea, havia anunciat que pretén representar aquells qui "volen continuar sent catalans, espanyols i europeus i defensar la llibertat, la [...] democràcia i la igualtat entre espanyols sense que ningú imposi res".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor