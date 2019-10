Buch constata una reducció de violència però diu que es van requisar objectes incendiaris

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha constatat una "reducció" de la violència a Barcelona. En una roda de premsa aquest diumenge al matí a la conselleria d'Interior, Buch ha destacat que els Mossos van requisar objectes per generar incendis ahir a la tarda a plaça Urquinaona, on es va formar un cordó preventiu de ciutadans. El conseller també ha informat del pillatge i "vandalisme" contra tres comerços a la ciutat per segona nit consecutiva. Buch també ha destacat que ahir hi va haver cinc policies ferits, pels 96 que van constar la nit anterior. Finalment, no ha fet cap pronòstic per a avui, ja que no hi ha cap mobilització ni manifestació convocada, per ara.

