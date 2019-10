Un dels empresonats pels aldarulls és un popular cantant lleidatà

Un total de 18 detinguts han passat a presó pels aldarulls d'aquesta setmana arreu de Catalunya. En total, 12 van ser arrestats a Barcelona, tres a Girona, dos a Tarragona i un a Lleida.El lleidatà és Albert Martí, conegut com "Martí de Térmens", cantant popular del municipi de Térmens (Noguera) de 35 anys que ha estat engarjolat preventivament per, presumptament, trencar-li el braç a un agent dels Mossos d'Esquadra durant els aldarulls del passat dimarts a la capital del Segrià.Durant la Vaga General, desenes de persones s'han acostat fins la presó per reclamar la llibertat del detingut. En els darrers dies, les xarxes socials s'han omplert de desenes de missatges de suport a Martí.