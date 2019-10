Una marxa de Waterloo a Brussel·les reclama «l'autodeterminació» i «la fi de la repressió»

Una cinquantena de persones han participat en la Marxa per la Llibertat convocada per l'ANC a Bèlgica aquest diumenge per reclamar "l'autodeterminació" i "la fi de la repressió". La marxa, emmarcada en les Marxes per la Llibertat celebrades a Catalunya, ha començat davant la Casa de la República, a Waterloo, a dos quarts de deu del matí i recorrerà gairebé 20 quilòmetres fins al centre de Brussel·les, on està previst que arribi a la una del migdia.Els participants, entre els quals hi havia la delegada del Govern davant la UE, Meritxell Serret, l'exconseller Lluís Puig i el candidat de JxCat al Senat Jami Matamala, s'han trobat davant la Casa de la República, on els ha acomiadat l'expresident Carles Puigdemont a l'hora d'iniciar la marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor