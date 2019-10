VÍDEO Txell Bonet: «El meu fill pregunta 'quan sortirà el papa?' i li diem 'avui no però un dia sí'»

Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, ha tornat a posar cara a la derivada failiar de la presó i, en una entrevista al FAQS, ha intentat explicar com segueix la seva vida -i la dels seus dos fills-, malgrat que el president d'Òmnium Cultural hagi estat condemnat a nou anys i estigui tancat al centre penitenciari de Lledoners."De vegades el meu fill pregunta 'quan sortirà el papa?', i li diem 'avui no, però un dia sí'". "Sabem que aquest dia arribarà, però no sabem quan", ha admès Bonet.Sobre el fet de visitar Cuixart amb el seu fill a la presó, ha explicat que és un "vincle" familiar que volia crear des del primer moment. "No hi ha una bona edat per tenir un pare a la presó", ha remarcat. Per això, sempre intenta mirar el cantó positiu de les coses, tot i que amb prudència: "Si et fa mola expectativa, et pot fragilitzar".

