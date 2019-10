VÍDEO «Quasi no ho explico»: manifestants i periodistes descriuen la violència policial

"A l'hospital de Sant Pau em fan un TAC i em diuen que tinc una commoció cerebral a partir d'un traumatisme cranial. Tinc la sort que no em va anar directe perquè llavors no ho explico" El fotoperiodista @EmiliPuig1 #FAQSkeepcalmTV3 ▶️ https://t.co/LmZAJIuIBG pic.twitter.com/Sxh8ppuxZu — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 19, 2019

La violència policial ha estat una de les protagonistes de les diverses jornades d'aldarulls que s'han viscut aquests dies a Barcelona, però també a Girona, Tarragona i Lleida. L'ús de bales de goma per part de la Policia Nacional espanyola -prohibides en el cas dels Mossos d'Esquadra pel Parlament des del 2014-, i la utilització de tècniques de dispersió de manifestants com el carrusel, han generat una forta polèmica.Això s'ha sumat a les càrregues policials indiscriminades, que han acabat generant greus lesions a manifestants, però també a periodistes. El fotoperiodista Emili Puig, va assegurar aquest dissabte al FAQS que va anar de poc que no ho pot explicar. "A l'hospital de Sant Pau em fan un TAC i em diuen que tinc una commoció cerebral a partir d'un traumatisme cranial. Tinc la sort que no em va anar directe perquè llavors no ho explico", ha relatat.Puig va rebre l'impacte d'una bala de goma, i va acusar la policia de voler fer "censura" al periodisme i a la lliure informació.També Arnau Canal ha relatat la seva experiència, assegurant que va "passar por" quan la Policia Nacional espanyola el va detenir. Segons ha explicat, ell i alguns amics van quedar tancats dins d'un bar, i la policia va insistir que sortissin d'un en un, que no passaria res. No obstant això, van passar dues hores a la comissaria "sense saber per què", ha relatat.

