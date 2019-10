Passen a disposició del jutge els tres detinguts en els disturbis de divendres a Girona

En aquest sentit, un miler de persones van acudir dissabte a la concentració convocada pels CDR i van bloquejar les diferents sortides dels Jutjats amb la intenció d'evitar que els Mossos s'emportessin el jove al centre penitenciari. Malgrat que la Fiscalia demanava presó preventiva per un altre detingut, la magistrada va decidir deixar-lo finalment en llibertat. A la resta, el ministeri públic no va demanar l'ingrés com a mesura cautelar.La manifestació que es va fer a les portes dels Jutjats va ser pacífica en tot moment i no es va registrar cap incident. Els concentrats van cridar consignes contra els Mossos d'Esquadra i contra la Policia Nacional cada vegada que una furgoneta d'aquest cos passava pels voltants de la manifestació.Durant tot el matí del dissabte, però, el focus de les protestes es va centrar a la Jonquera (Alt Empordà). Allà, centenars de manifestants cridats pel CDR van tallar durant més de 30 hores l'autopista AP7, a l'alçada del peatge de la Duana – el número 1 -. Els concentrats, a més van muntar quatre barricades, van llençar cera i van clavar ferros a l'asfalt per dificultar les tasques als operaris de la carretera.Finalment, els manifestants van acabar marxant voluntàriament i sense cap incident quan cinc furgonetes de la Brigada Mòbil i una trentena d'agents van aparèixer per desallotjar-los. Posteriorment van intentar tallar l'autopista a Llers, però els Mossos els ho van impedir i van identificar una vintena de persones.L'últim intent de tallar l'AP7 es va produir pels volts de les deu de la nit. Inicialment mig miler de persones van poder aturar el trànsit, però la via ha reobert a dos quarts de cinc de la matinada.