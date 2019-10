«La Laura està intentant adaptar-se a la presó i defensa que està tancada pels seus ideals»

Sílvia Solé diu que la seva germana és innocent i agraeix la presència de les més de 200 persones que els donen suport a Mas d'Enric; informa @JonathanOca https://t.co/WD6S6uvR4K #SentènciaProcés pic.twitter.com/AOsGCYdRrW — NacióTarragona (@naciotarragona) October 19, 2019

Crits de "llibertat" a Mas d'Enric per rebutjar la presó provisional comunicada i sense fiança per a dos detinguts pels aldarulls a Tarragona. Al centre penitenciari també hi ha empresonada @ForcadellCarme; informa @JonathanOca https://t.co/Cn4arSLIm3 #SentènciaProcés pic.twitter.com/2Ctv6vxYBO — NacióTarragona (@naciotarragona) October 19, 2019

Més de 200 persones criden "no esteu sols" mirant a la presó de Mas d'Enric on hi ha empresonades @ForcadellCarme, Laura Solé i també JoanTortosa; informa @JonathanOca https://t.co/WD6S6uvR4K #SentènciaProcés pic.twitter.com/YhANmZzfBx — NacióTarragona (@naciotarragona) October 19, 2019

"La Laura està intentant adaptar-se al que és la presó". Això és el que ha dit Sílvia Solé, germana de la jove que es troba a Mas d'Enric en presó provisional comunicada i sense fiança després que la policia la detingués dimecres passat en el marc dels aldarulls a Tarragona. Sílvia Solé ha destacat que ha pogut parlar amb la seva germana "a través d'un vidre" i que "està bé, forta". A més, la jove li ha traslladat que "és innocent, que no ha fet res" i defensa que està tancada "pels seus ideals" i no per cap fet.Aquesta tarda, prop de 300 persones s'ha aplegat a la presó del Catllar per donar el seu suport a Solé i a un altre jove, Joan Tortosa, també detingut i en presó provisional comunicada sense fiança. En aquest centre penitenciari hi ha l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Durant la concentració, s'ha rebutjat el fet que hi hagi "tres presos polítics" tancats en aquesta presó.L'acte s'ha convocat de forma espontània pocs minuts després que es conegués la decisió del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos dels cinc detinguts. La convocatòria ha corregut ràpidament a través de les xarxes socials.Un dels moments més emotius ha estat quan Sílvia Solé ha agraït el suport de la gent i entre llàgrimes ha animat a tothom a no defallir. Un altre ha sigut quan tots els assistents a l'acte s'han apropat fins al mur de la presó, i mirant al centre penitenciari amb el puny aixecat, han cridat "no esteu sols" i després hi han afegit els noms de Carme, Joan i Laura.Aquesta tarda s'ha conegut que la magistrada ha deixat en llibertat provisional els altres tres detinguts. Tots hauran de comparèixer cada quinze dies al jutjat. La magistrada ha acordat que se'ls retirés el passaport i se'ls ha prohibit sortir del territori i acudir, aproximar-se o participar en actes o manifestacions, a menys d'un quilòmetre durant un període de sis mesos.Juristes per la República s'encarrega de la representació de tots els fins ara detinguts i dels empresonats. Des del col·lectiu apunten que tots estan acusats dels mateixos delictes i que faran el possible perquè surtin "al més aviat possible" de la presó.Als joves se'ls imputen delictes per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys per la crema de contenidors.

