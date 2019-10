VÍDEO Denuncien que una noia de Caldes ha estat «apallissada i detinguda per manifestar-se pacíficament»

Té 22 anys. Apallissada i detinguda per manifestar-se pacíficament. Fins 10 hores després no li han permès trucar la seva família. On anirem a parar?!!! pic.twitter.com/VS73PzbhS7 — Sara Riera (@sararieralopez) October 19, 2019

Camí de la presó de Wad-Ras a Barcelona a veure la meva neboda. 22 anys. Apallissada i detinguda divendres a Barcelona. La repressió no s’atura. XÈNIA Ga. RIERA, una altra presa política. Que se sàpiga!! @vpartal @jordiborras @soler_toni @QuimTorraiPla @KRLS @valtonyc @jordisolef — Sara Riera (@sararieralopez) October 20, 2019

Ens teniu al vostre costat pel que calgui. Una abraçada i molta força per la Xènia i la família.

L’Eatat mo te prou presons per a tots nosaltres. — Jaume Mauri (@Jaume_Mauri) October 20, 2019

Una noia de 22 anys de Caldes de Montbui, Xènia Garcia Riera, ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra acusada de causar aldarulls aquests dies a Barcelona. La seva família ha fet públic el cas a través de les xarxes socials, on han alertat que la noia ha estat "apallissada i detinguda per manifestar-se pacíficament" i han fet públic un vídeo on es veu el moment de la detenció.La família també ha fet públic que la noia està detinguda a la presó de Wad-Rasi critiquen que "la repressió no s’atura. Xènia Ga. Riera, una altra presa política". També lamenten que no han deixat que la noia contactés amb la seva família fins a deu hores després de ser detinguda.La piulada de la tieta de la detinguda ha tingut resposta per part del segon tinent d'alcalde del municipi, Jaume Mauri (ERC):

