Torrent replica a JxCat que cap partit estava convocat a l'espai de trobada amb Colau i entitats

El president del Parlament, Roger Torrent, ha replicat a JxCat que cap partit estava convocat a la trobada que es va celebrar al Parlament aquest dissabte amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i diverses entitats.JxCat ja ha anunciat que demanarà una reunió amb Torrent per queixar-se que no es va informar ni el grup parlamentari ni cap membre de la Mesa. A més, JxCat també ha lamentat que s'hagi vetat a l'ANC.En la trobada hi van participar, entre d'altres, sindicats com CCOO i UGT, patronals com Foment i Pimec i el Cercle d'Economia, i es va acordar crear un espai de treball per "desescalar la violència". D'altra banda, fonts pròximes a Torrent asseguren que es va convocar al Govern però des del Palau de la Generalitat diuen que no se'ls va citar.

