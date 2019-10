Els Mossos detenen almenys deu persones a Barcelona per les protestes d'aquest dissabte

Els Mossos d'Esquadra han detingut almenys deu persones a Barcelona en el marc de les protestes que hi ha hagut aquest dissabte a la ciutat.No es descarta que el número de detinguts augmenti, ja que la policia catalana manté obert un dispositiu antidisturbis a la zona de la Rambla, on hi hagut barricades de foc i destrosses de mobiliari urbà. Un dels detinguts correspon a un tall a l'avinguda Meridiana que ha tingut lloc al llarg del vespre d'aquest dissabte.

