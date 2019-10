Els manifestants canten «victòria» en la sisena nit de protestes a Barcelona

EN DIRECTE Diversos antiavalots dels @mossos amb escopetes de foam, passegen per la manifestació de la plaça Urquina. Les persones concentrades responen amb càntics de "som gent de pau"; informen @andreumerino i @martiurgell https://t.co/LqnLBsMN5A #SentènciaProcés pic.twitter.com/Lbv874ETGG — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Els @mossos registren persones que caminen per la ronda de Sant Pere en direcció a la plaça Urquinaona, quan falta una hora perquè comenci la manifestació contra la repressió policial; ho explica @andreumerino https://t.co/LqnLBsMN5A #sentènciaprocés pic.twitter.com/a2PeRxBL3Q — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE La policia espanyola fa igual que els @mossos i registra totes les persones que passen per la Via Laietana en direcció a la manifestació d'Urquinaona; informa @andreumerino des del centre de Barcelona https://t.co/LqnLBsMN5A #sentènciaprocés pic.twitter.com/1uYtTaIcJf — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE A la plaça Urquinaona s'han viscut moments de tensió fa uns minuts. Ara, absoluta calma i la marxa va direcció Arc de Triomf. Antiavalots han donat puntades de peu a gent asseguda i cops de porra il·legals al cap; informa @andreumerino https://t.co/I7ONN3u7jR pic.twitter.com/WvKCk1AdTT — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Moments de tensió a la plaça Urquinaona. Els agents de la @policia intenten passar per sobre de la seguda en protesta contra la repressió policial. Diversos antiavalots i furgonetes passen entre manifestants https://t.co/LqnLBsMN5A #SentènciaProcés pic.twitter.com/327ElodTtq — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE La manifestació arriba a l'Arc de Triomf amb crits de "Buch dimissió"; informa @andreumerino des del centre de Barcelonahttps://t.co/MTlp0Sfas2 #SentènciaProcés pic.twitter.com/jpk8xdYekE — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Cada cop menys gent davant les tanques que blinden el TSJC. Els manifestants s'escapen al llarg del passeig Lluís Companys. La concentració s'ha produït de manera totalment pacífica i festiva https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/JWgJHl2hYJ — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

Milers de persones assegudes a la plaça Urquinaona Foto: Martí Urgell

EN DIRECTE Els Mossos amenacen amb una intervenció imminent i demanen que no s'encenguin fogueres. Des del cordó policial no es veu cap foc. Puja la tensió a la concentració d'Urquinaona; informa @andreumerino https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/dqnDaeOA08 — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

Llançament intermitent de diversos objectes al cordó policial. Cap ha lesionat ningú. El gruix de manifestants censura cada llançament amb crits de "fora, fora"; informa @andreumerino https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/iUiM43S5Gk — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE A la via Laietana un nombrós grup de manifestants s'asseu davant del cordó de la policia espanyola. El gruix és darrere fent càntics contra els cossos policials; informa @andreumerino https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/U9mK7EDRUr — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE S'ha encès una barricada al carrer d'Ausiàs March, però els bombers ja l'han apagada. Foto de l'@agenciaacn https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/26Vmgwmh7E — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE "Hem guanyat!, la gent, eufòrica, celebra que la policia marxi de la via Laietana. Els manifestants es queden al mateix punt i criden "llibertat presos polítics" i "som gent de pau"; vídeo d'@andreumerino https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/2bnY1M2fRu — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Els Mossos disparen foam i avancen cap a la Rambles per on han baixat els esvalotadors, que han assaltat una botiga de telefonia; vídeo de @martiurgell https://t.co/ncSZdtqbZf #SentènciaProcés pic.twitter.com/1SFL4Y9TEQ — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Un grup de joves saqueja la botiga Orange del carrer Pelai; vídeo de @martiurgell https://t.co/ncSZdtqbZf #SentènciaProcés pic.twitter.com/SAwjy3wCiS — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Els Mossos han dispersat amb foam els esvalotadors, que han baixat per les Rambles. Fotos de @martiurgell https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/838cwIkckW — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

Milers de persones s'han mobilitzat pels carrers del centre de Barcelona per protestar i criticar les actuacions policials de la jornada de vaga general i de tota la setmana. La protesta no-violenta a la plaça Urquinaona "ha estat una victòria" segons els mateixos manifestants: han aconseguit que la policia marxés sense cap càrrega ni cap incident greu. Els aldarulls de la sisena nit de protestes a la capital catalana els han protagonitzat grups aïllats de joves que han protagonitzat enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra en diverses zones, com el carrer Pelai, la plaça de Catalunya, la Rambla de Catalunya i el carrer Pau Claris.Un centenar d'aquests manifestants s'han assegut a terra, davant del cordó policial format per Mossos i Policia Nacional, com a "barricada humana" entre la concentració i els agents de seguretat. En diverses ocasions s'han llençat objectes i s'han viscut moments de forta tensió, amb amenaces dels Mossos d'una intervenció. Aquest "cordó" ha demanat que es desconvoqués la manifestació a partir de de les set de la tarda. Els enfrontaments s'han allargat fins passada la una de la matinada.Els CDR, l'ANC, la CUP i Arran han convocat aquesta nova mobilització no-violenta a la plaça d'Urquinaona a partir de les sis de la tarda amb el lema "Prou repressió". La plaça va ser l'epicentre de les càrregues policials i els incidents que se'n van derivar durant la jornada laboral d'aquest divendres.Tant els Mossos d'Esquadra com la policia nacional espanyola han fet registres a totes les persones que volien accedit a la plaça cèntrica de Barcelona per afegir-se a les manifestacions. No s'ha registrat cap incident en cap de les entrades ni tampoc de cap persona que dugués res improcedent.S'han viscut diversos moments de tensió entre els manifestants i la policia nacional espanyola, que ha intentat passar pel mig de la concentració amb els antiavalots i les furgonetes policials.Un cop la tensió ha disminuït, ha durat uns minuts, la manifestació s'ha dirigit en direcció Arc de Triomf per enfilar el Parc de la Ciutadella. Els presents han entonat diversos càntics contra els dos cossos policials i demanant també la dimissió del conseller Miquel Buch.La manifestació ha arribat al passeig Lluís Companys i han protestat davant la façana del TSJC durant una hora i mitja, en un ambient festiu i sense cap incident. Tot i la marxa cap a aquesta zona, centenars de persones s'han quedat a la zona de la plaça Urquinaona on els ànims s'han anat escalfant amb el pas de les hores.Desenes de persones s'han assegut davant el cordó policial dels Mossos i la Policia Nacional, per demanar que no es llancessin objectes. Tot i això, ampolles de vidre, perdres i altres objectes han estat projectats cap a la línia policial. Els antiavalots han començat a preparar-se per respondre.Els Mossos amenacen d'intervenció policial a la cruïlla entre el carrer Fontanella i la Via Laietana, que dóna accés a la plaça Urquinaona. Aquest emplaçament va ser una de les zones més calentes en les protestes durant la vaga general, amb diverses fogueres, molts enfrontaments entre policies i manifestants, a més de desenes de ferits.Al carrer d'Ausias March, molt a prop de la zona on s'ha iniciat la protesta, s'ha encès una barricada amb molts objectes, com un mur de formigó i diverses tanques.Els manifestants que se situaven a Via Laietana han vist com les furgonetes de la policia han marxat i ho han acabat celebrant com una victòria. Els aldarulls han començat a produir-se per altres zones de la ciutat, fins al carrer Pelai i les Rambles, amb diversos actes vandàlics.Els col·lectius convocants exigeixen "l'expulsió" de la Guàrdia Civil i la policia nacional espanyola de Catalunya, l'alliberament de les persones detingudes durant els incidents en les protestes contra la sentència i la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.Des que dilluns van començar les protestes per la sentència la policia ha detingut 171 persones arreu de Catalunya. Només ahir els Mossos en van detenir 54. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer un total de 89 assistències durant les diferents protestes.El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha sortit al pas de la convocatòria de rebuig a les actuacions policials fent una crida a "la gent de pau" per defensar "el legítim dret a protesta". Rufián demana posar fi a la "violència de porra i barricada" i a fer una "barrera humana" entre els manifestants i els cossos policials.En Peu de Pau també ha convocat a dos quarts de sis a la pla&ccet;l'apropiació" per part de "líders polítics" de la convocatòria a la plaça.

