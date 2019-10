VÍDEOS i FOTOS Els Mossos intervenen a Pau Claris amb projectils de foam contra els manifestants

EN DIRECTE Un grup de Mossos, a punt per disparar foam per dispersar els manifestants al centre de Barcelona https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/uHih1PIzmn — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Els Mossos avancen cap a la barricada de Pau Claris i dispersen els manifestants amb foam; vídeo de @martiurgell https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/Sp30y4HBQA — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

Els Mossos d'Esquadra han intervingut al carrer Pau Claris per dispersar els manifestants que han fet una barricada de foc en aquesta zona. La policia catalana ha utilitzat projectils de foam, mentre una majoria de manifestants continuen asseguts pacíficament a la plaça Urquinaona fent crits com 'Som gent de pau' o cantant 'Els Segadors'.Tot i que durant bona part de la tarda d'aquest dissabte la concentració ha transcorregut sense incidents i amb la presència d'un cordó format per entitats davant de la línia policial a l'inici de Via Laietana, la tensió ha arribat amb l'encesa de les primeres barricades als carrers Ausiàs Marc i Pau Claris per part d'un grup reduït d'encaputxats.