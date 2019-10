Unes 1.000 persones bloquegen les sortides dels Jutjats de Girona reclamant la llibertat dels detinguts

Un miler de persones bloquegen les sortides dels Jutjats de Girona reclamant la llibertat de part dels detinguts en els aldarulls d'aquest divendres i que han passat a disposició de la jutge. La intenció dels concentrats és evitar que els Mossos surtin amb el cotxe amb els investigats, en cas que la jutge decideixi enviar-los a presó, tal i com demana la Fiscalia.Els manifestants s'han dividit en tres grups. Un just al davant dels Jutjats, a la porta principal, l'altre a la rampa de sortida de l'aparcament i el tercer en una porta conjunta. Durant aquesta estona criden consignes en favor dels detinguts i contra els Mossos i la Policia Nacional. A dins, la jutge decideix si les envia a presó o les deixa en llibertat com la resta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor