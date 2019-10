Presó sense fiança per a sis detinguts a Barcelona pels aldarulls dels últims dies

Dotze dels detinguts a Barcelona en relació a diferents aldarulls dels últims dies a la capital catalana han passat aquest dissabte a disposició judicial als tres jutjats de guàrdia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Els magistrats han acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a sis d'ells. Mentrestant, per a altres sis se'ls ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars. Les causes estan obertes per diferents delictes, entre ells desordres públics i atemptat.

