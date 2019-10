VÍDEO La policia espanyola carrega a Madrid contra una manifestació contrària a la sentència

Així ha començat la càrrega a Gran Via. Sense avisar abans per megafonia que ho farien.

Quan tiren una cadira, comencen les càrregues bèsties



Así es como ha empezado la carga en Gran Via, sin avisar por megafonía que lo harían.

Cuando tiran una silla, empieza las cargas bestias pic.twitter.com/rdtGuZzQXL — Pau Escribano (@putupau) October 19, 2019

La Policía carga en la plaza de Callao de Madrid contra un un grupo de manifestantes contra la sentencia del 'procés' https://t.co/b8LHGP3dqD Algunos comercios han cerrado sus puertas y los clientes se han tenido que quedar en el interior pic.twitter.com/R7zu4BhCIt — Europa Press (@europapress) October 19, 2019

La Policia Nacional ha carregat aquest dissabte contra un grup que s'estava manifestant contra la sentència del Tribunal Suprem al carrer Gran Via de Madrid, a la zona més cèntrica de la capital espanyola.Els agents s'han portat detingut a la plaça de Callao a un jove que vestia una samarreta i una bufanda del Girona. A les 18.00 hores estava convocada a la capital una manifestació per protestar contra la sentència que condemna a 99 anys de presó als presos polítics. El recorregut estava marcat entre Atocha i la Puerta del Sol.A la convocatòria independentista han acudit 4.000 persones, segons dades de Policia Nacional facilitades a Europa Press per la Delegació del Govern.

